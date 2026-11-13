Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 motosiklet ile 3 araca çarptı. Yaralıları hastaneye götürmek üzere hareket eden ambulans da park halindeki başka bir araca çarptı.

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Karadeniz Ereğli ilçesinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarı'nda edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 67 AFL 684 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

GELEN AMBULANS DA KAZA YAPTI

Yol kenarında park halindeki 5 motosiklet ile 3 araca çarpan otomobil, maddi hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü H.K. ile yanında yolcu olarak bulunan G.U.'ya sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralıları hastaneye götürmek üzere hareket eden ambulans da park halindeki bir araca çarparak maddi hasara yol açtı. Ambulansta bulunan yaralı hastaneye sevk edildi.

Otomobil, 5 motosiklet ve 3 araca çarptı! Gelen ambulans da kaza yaptı

ARAÇTA UÇUCU MADDE BULUNDU

Öte yandan otomobilde poşet içerisinde uçucu madde içerdiği değerlendirilen yapıştırıcı bulundu. Söz konusu madde ekiplerce teslim alındı.

Otomobil, 5 motosiklet ve 3 araca çarptı! Gelen ambulans da kaza yaptı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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