Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yüzüne tıbbi maske takarak kuyumcuya giren şüpheli, oyuncak tabancayı kadın çalışana doğrultup altınları istedi. Silahın oyuncak olduğunu fark eden çalışanın bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli, hiçbir şey alamadan kaçarken polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yüzünde tıbbi maske bulunan bir kişi kuyumcuya girdi. Elindeki tabancayı kadın çalışana doğrultan şüpheli, altınları istedi.

Oyuncak tabanca doğrultup altınları istedi! Çalışanın çığlığıyla kaçtı

OYUNCAK OLDUĞUNU ANLAYINCA BAĞIRDI

Kuyumcuda çalışan kadın, şüphelinin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu fark etti. Bunun üzerine bağırarak tepki gösteren çalışanı gören şüpheli, paniğe kapılarak kuyumcudan hiçbir şey alamadan kaçtı.

Oyuncak tabanca doğrultup altınları istedi! Çalışanın çığlığıyla kaçtı

Kadın çalışan, kaçan şüphelinin arkasından koşarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Oyuncak tabanca doğrultup altınları istedi! Çalışanın çığlığıyla kaçtı

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayın ardından polis ekipleri, oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya çalışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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