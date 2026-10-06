Oyuncak tabanca doğrultup altınları istedi! Çalışanın çığlığıyla kaçtı
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yüzüne tıbbi maske takarak kuyumcuya giren şüpheli, oyuncak tabancayı kadın çalışana doğrultup altınları istedi. Silahın oyuncak olduğunu fark eden çalışanın bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli, hiçbir şey alamadan kaçarken polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yüzünde tıbbi maske bulunan bir kişi kuyumcuya girdi. Elindeki tabancayı kadın çalışana doğrultan şüpheli, altınları istedi.
OYUNCAK OLDUĞUNU ANLAYINCA BAĞIRDI
Kuyumcuda çalışan kadın, şüphelinin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu fark etti. Bunun üzerine bağırarak tepki gösteren çalışanı gören şüpheli, paniğe kapılarak kuyumcudan hiçbir şey alamadan kaçtı.
Kadın çalışan, kaçan şüphelinin arkasından koşarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Olayın ardından polis ekipleri, oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya çalışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.