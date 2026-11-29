Meteoroloji, yeni haftada yurt genelinde etkili olacak yağış ve soğuk havaya karşı uyardı. Rüzgârın bazı bölgelerde saatte 90 kilometreye ulaşması beklenirken, 32 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hafta boyunca kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Türkiye, yeni haftaya yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son raporuna göre yarın yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak. Edirne ve Bilecik dışında Marmara, Ege'nin güney kıyıları, Antalya, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

Pazartesi yağmur, salı kar! İstanbul dahil 32 il teyakkuza geçti: Meteoroloji gün gün uyardı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Kırklareli çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar etkili olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

RÜZGÂRIN HIZI 90 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Pazartesi günü Marmara, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer tam fırtına bekleniyor. Rüzgârın hızının saatte 70 ila 90 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Pazartesi yağmur, salı kar! İstanbul dahil 32 il teyakkuza geçti: Meteoroloji gün gün uyardı

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ise sel, su baskını ve taşkın riskine dikkat çekildi. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği, kuzey, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.

Pazartesi yağmur, salı kar! İstanbul dahil 32 il teyakkuza geçti: Meteoroloji gün gün uyardı

Öte yandan İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 il için sarı kodlu uyarı verildi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

30 Kasım 2026 Pazartesi: Yurdun büyük bölümünde yağışlı ve çok bulutlu hava öne çıkıyor. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülürken; İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak etkili oluyor.

Pazartesi yağmur, salı kar! İstanbul dahil 32 il teyakkuza geçti: Meteoroloji gün gün uyardı

Ege kıyılarında yer yer yağmur geçişleri, doğunun yükseklerinde kar ve karla karışık yağmur hakim.

Pazartesi yağmur, salı kar! İstanbul dahil 32 il teyakkuza geçti: Meteoroloji gün gün uyardı

1 Aralık 2026 Salı: Yağışlı sistem yurdun geneline yayılıyor; Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar görülüyor. İç ve doğuda kar ve karla karışık yağmur alanları genişliyor, gece ve sabah saatlerinde soğuk belirginleşiyor.

Pazartesi yağmur, salı kar! İstanbul dahil 32 il teyakkuza geçti: Meteoroloji gün gün uyardı

2 Aralık 2026 Çarşamba: Marmara'da yağışlar doğuya çekilirken Trakya ve batıda soğuk ve kar/karla karışık yağmur etkisini gösteriyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde kar ve karla karışık yağmur öne çıkarken, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak sürüyor.

Pazartesi yağmur, salı kar! İstanbul dahil 32 il teyakkuza geçti: Meteoroloji gün gün uyardı

3 Aralık 2026 Perşembe: Marmara, Karadeniz ve güney kesimlerde yağışlar devam ederken, iç ve doğuda kar ve karla karışık yağmur hakimiyetini koruyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ılıman yağmurlu kuşak dikkat çekiyor, iç kesimlerde ayaz ve düşük gece sıcaklıkları görülüyor.

Pazartesi yağmur, salı kar! İstanbul dahil 32 il teyakkuza geçti: Meteoroloji gün gün uyardı

4 Aralık 2026 Cuma: Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlı hava etkili oluyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur görülürken, sıcaklıklar iç ve doğuda sıfırın altına inerek soğuk havayı pekiştiriyor.

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