Bursa’nın Özlüce Mahallesi’nde seyir halindeki kamyonetin arkasına çıkan çocuk, kapağa tutunarak yolculuk yaptı. Canını hiçe sayan çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Olay, Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonetin arkasına çıkan çocuk, aracın arka kapağına tutunarak yolculuk yapmaya başladı.

Pes dedirten görüntü! Kamyonetin arkasına tutunup ölüme davetiye çıkardı

KORKU DOLU ANLAR…

Hareket halindeki araçla birlikte ilerleyen çocuk, herhangi bir güvenlik tedbiri olmadan yolculuk yaptı. Kamyonetin arka kapağına tutunarak ilerleyen çocuk, trafikte seyreden diğer araçların arasında adeta ölüme davetiye çıkardı.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Muhtemel bir ani fren, viraj veya dengesini kaybetmesi halinde yola savrulma riski bulunan çocuğun tehlikeli yolculuğu, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Pes dedirten görüntü! Kamyonetin arkasına tutunup ölüme davetiye çıkardı

Tehlikeli yolculuk herhangi bir kazaya neden olmadan sona ererken, ortaya çıkan görüntüler trafikte can güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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