Polatlı'da feci olay! Göçük altında kalan muhtar hayatını kaybetti

Ankara Polatlı'da Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince yapılan drenaj çalışması esnasında meydana gelen göçükte Müslüm Mahallesi'nin 50 yaşındaki Muhtarı Tufan Bahçeci hayatını kaybetti.

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Olay, Polatlı ilçesi Müslüm Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ASKİ ekipleri tarafından yürütülen drenaj çalışması nedeniyle kazılan kanalda belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

50 YAŞINDAKİ MUHTAR GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Çalışmaları takip eden Muhtar Tufan Bahçeci ise göçük altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan Tufan Bahçeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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