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Profesör Doğan Yaşar net konuştu! Yağış ve soğuk kapıda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Profesör Doğan Yaşar net konuştu! Yağış ve soğuk kapıda

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rekor sıcaklarla mücadele eden yurt geneli için tahminlerini paylaşan Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu yıl La Nina hava akımının etkili olacağını söyledi. "Ciddi olarak bu yıl bir soğumanın gerçekleşmesi sürpriz olmayacaktır" diye konuşan Yaşar, eylül ayında ise "Eğer bu sıcaklık devam ederse ki edecek gibi, tropikal fırtınalar ortaya çıkar. Bu eylül ayında güzel bir yağış alma ihtimalimiz çok yüksek" dedi. 

Yüksek sıcak ve rekor nem bu yaza damgasını vurdu. Barajların kuruma noktasına geldiği sürece ve sonrasına dair tahminlerini paylaşan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar La Nina'ya dikkat çekip yağışların etkili olacağını aktardı. 

Profesör Doğan Yaşar net konuştu! Yağış ve soğuk kapıda - 1. Resim

Yaşar suda soğuma ve ısınmanın sürekli olarak gerçekleştiğini söyleyerek, deniz suyu sıcaklıklarında düşüş görülse de sıcaklığın hala ortalamanın üstünde seyrettiğini aktardı.

Prof. Dr. Yaşar, deniz suyu sıcaklığının yüksek olması sebebiyle Eylül ayında soğuk havayla sıcak denizin karşılaşmasıyla tropikal fırtına oluşabileceğinin kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

Profesör Doğan Yaşar net konuştu! Yağış ve soğuk kapıda - 2. Resim

"18 BİN YILDIR KÜRESEL ISINMADAYIZ"

İklimlerin sürekli değişen doğa olayları olduğunu ve her zaman biriminin içinde bir küresel ısınma bir de soğuma olduğunu aktaran Prof. Dr. Yaşar, şunları kaydetti:

24 saat içerisinde gündüz çok sıcaktır, gece soğur. Biz ya küresel soğumada ya da ısınmada oluruz. Önemli olan trendimiz, bizim çıkış olayımız. Örneğin öğlen saatlerinde su ısınarak gidiyor ama akşamüstüne doğru tekrar yavaş yavaş soğuyacak. Major olarak 18 bin yıldan beri biz küresel ısınmadayız. Zaman zaman çok şiddetli soğumalar da gördük. Geçtiğimiz sene 4 Temmuz'da Dünya Meteoroloji Örgütü, ‘Süper El Nino gelme ihtimali çok fazla’ dedi ve geldi. Çok sıcak geçti. El Ninonun etkileri hala devam ediyor.

Profesör Doğan Yaşar net konuştu! Yağış ve soğuk kapıda - 3. Resim

LA LİNA BU YIL GELİYOR

Sıcaklıkların yavaş yavaş normale doğru seyrettiğini vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, “Süper El Nino demek, deniz suyu sıcaklığında yaklaşık 2 derece kadar yukarı çıkmak demek.

Profesör Doğan Yaşar net konuştu! Yağış ve soğuk kapıda - 4. Resim

14 Temmuz’dan sonra süper El Nino yavaş yavaş azalmaya başladı. Çünkü deniz suyu sıcaklığı 21.1’den 21’lere düştü tüm dünya ortalamasında. Eylül ayı ortalama sıcaklıklarını mevsim normallerine çekti. Sonraki süreçte ‘La Lina’ dediğimiz çok sert soğuma olayını bekliyoruz. Ciddi olarak bu yıl bir soğumanın gerçekleşmesi sürpriz olmayacaktır” diye konuştu.

Profesör Doğan Yaşar net konuştu! Yağış ve soğuk kapıda - 5. Resim

"EYLÜLDE İYİ BİR YAĞIŞ ALACAĞIZ"

İzmir Körfezi'nde geçtiğimiz sene 20 Temmuz gibi 32.7 ile sıcaklık rekorunun kırıldığını belirten Yaşar, 24 ve 26 Temmuz 2023’te de İzmir'de Temmuz sıcaklığının kırıldığını ifade etti. Bu rekorun hem denizde hem de normal havada kırıldığını söyleyen Yaşar, sözlerine şunları da ekledi:

Profesör Doğan Yaşar net konuştu! Yağış ve soğuk kapıda - 6. Resim

Rekor 43.2 ile kırıldı. Gerçekten çok ısındı. Olağanüstü bir yıl geçirdik. Yavaş yavaş ortalamanın altına düşüyoruz. Eylül ayında eğer bu sıcaklık devam ederse ki edecek gibi, tropikal fırtınalar ortaya çıkar. Bu fırtına Türkiye’ye çok sert vurmaz. Çünkü enerjisini deniz suyu sıcaklığından alır. Enerji bulamayacağı için de Yunanistan kıyılarında kalır. Bize çok güzel bir yağış getirir. Bu Eylül ayında güzel bir yağış alma ihtimalimiz çok yüksek.

Profesör Doğan Yaşar net konuştu! Yağış ve soğuk kapıda - 7. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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