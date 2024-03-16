Ramazanda satışları yüzde yüz artıyor! Halep kahkesine yoğun ilgi

Gaziantep’te Ramazan ayına özel yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Halep kahkesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep’te genellikle Ramazan ayında yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi, 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı.

Şehrin farklı noktalarındaki pastanelerde yapılan "Halep kahkesi”, Gaziantep’te Ramazan ayının en çok satılan ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iftar ve sahur sofralarını bu eşsiz lezzetle taçlandırmak için pastanelere akın ediyor.

"RAMAZAN'DA SATIŞLAR YÜZDE 100 ARTIYOR"

Halep kahkesinin tarihinin çok eskiye dayandığını söyleyen pastaneci Sedat Dinler, Ramazan ayına özgü olan Halep kahkesinin satışlarının yüzde 100 arttığını belirtti.

Dinler'in ifadesine göre “Talep çok fazla. Vatandaşlar baya memnun. Dediğim gibi bu bir Ramazan kültürüdür. Halep kahkesi Ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmezi oluyor. Normal bir zamanda yüzde 10 satıyorsak, Ramazan ayında bu seviye yüzde 100’e çıkıyor.”