11 Ocak 2024 10:04 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 10:09

Yılın ilk kandil gecesi Regaip kandili, Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilir. Üç ayların gelişinin müjdecisi olan Regaip kandili Müslümanlar ve İslam alemi için önemli günlerden biridir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar için Regaip kandiline özel dualar ve ibadetler araştırılıyor. Regaip kandilinde hangi dualar okunur? Regaip kandili duası nedir?

REGAİP GECESİ ANLAMI

Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Müslümanlar için her cuma kıymetli ve mübarektir. Regaip gecesiyle birleşen cuma gecesi daha da kıymetlidir. Regaib kelime anlamıyla "rağbet edilen şey, hediye" anlamına gelen ragıbenin çoğuludur. İslam literatüründe ise "bol sevap ve mükafat, faziletli amel" olarak geçer.

REGAİP GECESİ DUALARI

Regaip gecesine özel bir dua olmamakla birlikte müslümanlar Regaip gecesini ibadetle geçirmelidir. Kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılmalı, kaza namazı olmayanlar ise nafile namaz kılabilir. Regaip gecesinde, Kur'an- Kerim okunur, tesbih çekilir ve tevbe istiğfar edilir. Perşembe gününü oruçlu olarak geçirilmesi tavsiye edilir.



Regaip gecesine özel bir dua ve namaz yoktur. Ancak mübarek ve kıymetli bir gece oluşu sebebiyle ibadet ve dua ile geçirilir, Kur'an-ı Kerim okunur. Hadislere göre Regaip gecesi yapılan dualar kabul olur.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların ilk cuma gecesine denk gelen Regaip kandili 2024 yılında 11 Ocak perşembe akşamına denk gelir. Recep ayının başlangıcında perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip gecesidir.