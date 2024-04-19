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Saç boyama yaşı düştü, uzmanlar uyarıyor: Alerji halinde hayatta kalma şansı % 50

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Saç boyama yaşı düştü, uzmanlar uyarıyor: Alerji halinde hayatta kalma şansı % 50

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Saç boyama yaşı düştü ve çocuklar arasında hızla yayılıyor. Ancak çoğu kozmetik ürünün güvenliği endişeye sebep oluyor. Uzmanlar, 16 yaşından önce saç boyama işlemlerinin yapılmamasını öneriyor.

Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı 2024 piyasa denetim verilerini açıkladı. Bu verilere göre, riskli kozmetik ürünler listesine eklenen 147 ürün saç boyası ürünleri olarak belirlendi. Bu durum, birçok renk seçeneklerine sahip olan bu ürünlerin özellikle çocuklar ve gençler tarafından yoğun bir şekilde tercih edildiği gerçeğiyle birleştirildiğinde endişe verici bir hal alıyor.

Uzmanlara göre, bu ürünlerin ister doğal ister kimyasal içerikli olması sağlık açısından ciddi riskler oluşturabiliyor çünkü alerjik reaksiyon haline gelmesi durumunda hastanın hayatta kalma şansı yüzde 50.

16 YAŞINDAN ÖNCE ÖNERİLMİYOR

Küçük yaşlardan itibaren saç boyama trendine katılan çocukları ve ergenleri uyaran uzmanlar, bu tür işlemlerin 16 yaşından önce yapılmamasını öneriyorlar.

Kıl foliküllerinin gelişimi ortalama 16 yaşına kadar devam ediyor. Bu nedenle, bu yaşa kadar yapılan saç boyama gibi müdahaleler, kıl köklerine ciddi zarar verebiliyor ve ilerleyen zamanlarda saçın sağlıksız bir hal almasına sebep oluyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, internet gibi platformlarda çok sayıda kalitesiz ve sahte ürünlerin satıldığına dikkat çekerek, "Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahtelerinin internette satılabildiğini görüyoruz. Ülkemizde vatandaşlarımız bu reklamlardan etkilenerek bilinçsizce bu ürünleri tüketebiliyorlar. Bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından sık sık denetlenmesi ve caydırıcı cezaların uygulanması önemlidir. Sağlığı riske atanlar için denetimler sıkılaştırılmalıdır" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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