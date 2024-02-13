Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Sadece 15 kişi yaşıyor! Cinli köye muhtar adayı çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sadece 15 kişi yaşıyor! Cinli köye muhtar adayı çıktı
    Sivas, Cin, Köy, Muhtar, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sivas’ın Şarkışla ilçesinde cinli olduğu söylentisiyle gündeme gelen köyün eski muhtarı, köyün aslında 3 harflilerden dolayı terk edilmediğini, aksine 44 yıl önce yaşanan sel felaketinden dolayı halkın köyden taşındığını söyledi. Öte yandan köyün eski muhtarı önümüzdeki yerel seçimlerde oğlunun aday olacağını duyurdu.

    Sivas’ın Şarkışla ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan kışla köyü, 3 harfliler söylentileri nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 15 yıl önce bütünüyle terk edildiği ve terk edilme nedenin 3 harfliler olduğu iddia edilen köyün eski muhtarı Ahmet Kılıç, köyün 3 harfliler nedeniyle boşaltılmadığını belirtti. 

    KÖYDE 15 KİŞİ YAŞIYOR

    Kışla köyünün iddiaların tersine 1978 yaşanan bir sel felaketinden sonra seksenli yılların başında göç vermeye başladığı ve zaman içerisinde bütünüyle terk edildiğini belirten eski muhtar Kılıç, yaklaşık 11 yıl önce köye geri göç ettiğini söyledi. Kışla köyünde Kılıç’ın evinde kiracı olarak yaşayan bir aile, Kılıç’ın çobanlığını yapan bir aile ve 5 yıl önce köye göç eden bir aile olmak üzere toplam 15 kişi yaşıyor. 10 seçmenin bulunduğu köye 2014 ve 2019 yılları arasında muhtarlık yapan Kılıç, Kışla köyünün muhtarlık görevini oğluna devretti. 2019 yılından günümüze kadar muhtarlık görevini yürüten oğlu Mehmet Kılıç’ın yakın zamanda yapılacak olan seçimlerde tekrar muhtar adayı olduğunu belirtti.

    Sadece 15 kişi yaşıyor! Cinli köye muhtar adayı çıktı

    “1980'LERDE KÖY TAMAMEN BOŞALDI”

    Yaşanan sel felaketinden sonra köyün göç vermeye başladığını belirten Ahmet Kılıç, “Kışla köyünde yaşayan tek aile benim ailemdir, yaklaşık olarak 2013 yılında tekrardan geri göç ettim, 11 yıldır köyde bulunuyorum. Geçtiğimiz dönem ben muhtarlık yaptım, bu dönem oğlum Mehmet Kılıç muhtarlık ediyor, şuan oğlum hastanede ameliyat olduğu için bu konuşmayı ben yapıyorum. Bizim köyümüzde cin dedikleri şey bulunmuyor, köyümüz 1978’de yağan yağmurlardan dolayı sele maruz kaldı. Yaşanan o selden sonra babam köyün ileri gelenlerindendi. Kendisine topal muhtar Mehmet derlerdi, babam köyden göç edince onun arkasına hızlı bir göç akımı olmuştur. 1980’lerde köy tamamıyla boşaldı. Doksanlı yıllarda geri döndüğümüzde köyümüzde 15 haneye yakın yaşayan vardı. Son 15 yıldır da köyde benim dışımda yaşayan yoktur, şuan köyde ne cin vardır nede ona benzer bir varlık vardır” Şeklinde konuştu.

    Sadece 15 kişi yaşıyor! Cinli köye muhtar adayı çıktı

    “OĞLUM YENİDEN ADAY OLACAK”

    Kışla köyünün muhtarlığına oğlunun tekrar aday olduğunu belirten Kılıç, “Köyümüz Şarkışla ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve her iki tarafı da ormanlarla çevrilidir, köyün ortasından NATO yolu geçmektedir. İnsanlar gelip köyümüzde yaşayabilirler. Köye gelip rant peşinde koşmaya çalışanlarda boşa uğraşır babamın tarlasına ev yapmak için 26 veraseti bir araya getirdim, kimse orada toprak vermez. Geçtiğimiz dönem ben muhtardım, 2014 ve 2019 yıllarında ben görev yaptım. 2019 yılından bugüne kadar da oğlum muhtarlık yapmaktadır. Oğlum yeniden köy muhtarlığına aday olacak. Köyde Tülay Gültekin, Şanlıurfa’dan gelen ve benim ahırda kiracı olan bir arkadaş ve benim koyunlarıma bakan çoban olmak üzere köyde yaklaşık 15 veya 20 kişiyiz, 10 kişide seçmen olarak gözüküyor. Oğlum Mehmet Kılıç’ta muhtarlığa devam edecek. Şarkışla’da iş yerimden eve gidip yatmak için zor zaman buluyorum. Ailecek küçük çapta süt ve süt ürünleri imalatı yaptığımız için köye gidemiyoruz” dedi.

    Sadece 15 kişi yaşıyor! Cinli köye muhtar adayı çıktı

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SivasCinKöyMuhtar
    Haberler > Yaşam > Sadece 15 kişi yaşıyor! Cinli köye muhtar adayı çıktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bir tuhaf olay! Köpek olmak için servet harcadı - YaşamBu "köpek" çok başka! Gerçek yanına yaklaşınca anlaşılıyorJaponya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nden çıkanlar şekerle kaplanacak - YaşamErtuğrul Fırkateyni'nin parçaları şekerle kaplanacakTam 102 yaşında! 5 çocuğu, 55 torunu var... Uzun yaşamın sırrını anlattı - Yaşam102 yaşında, 5 çocuğu ve 55 torunu var1700 yıllık yumurta mikro taramaya alındı! Çıkan sonuç hayret verici - Yaşam1700 yıllık yumurta ayrıntılı incelendi! Sonuç hayret vericiEkmeğini buzun altından çıkarıyor: 30 yıldır 'Eskimo usulü' avcılık - Yaşam2 bin 300 rakımlı gölde 30 yıldır 'Eskimo usulü' avcılıkÖzgürlük Filosu’nun Mart ayı sonunda yola çıkması hedefleniyor - YaşamÖzgürlük Filosu’nun Mart ayı sonunda yola çıkması hedefleniyorCumhuriyet tarihinde bir ilk! Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı çift hanede - Yaşamİşte Türkiye'nin en yaşlı iliZeytinburnu halkı, hastane istiyor - YaşamZeytinburnu halkı, hastane istiyorSıcaklık 20 dereceye ulaştı! Antalyalılar kendini denizde buldu - YaşamTurizm kentimizden gelen görüntüler şaşırttıAFP seçti: 3-9 Şubat’a damga vuran kareler - YaşamAFP seçti: 3-9 Şubat’a damga vuran kareler
    Sonraki Haber Yükleniyor...