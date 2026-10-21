Sağanak sonrası gelen rekor! Gemilerin karaya oturduğu Sapanca Gölü'ne 5 aylık içme suyu yağdı
Etkili olan sağanak yağış sonrasında Sapanca Gölü’nde son iki yılın en yüksek su seviyesi ölçüldü. Geçtiğimiz yıl karaya oturan tekneler ile gündem olan gölde, su seviyesi 30,56 metreye ulaştı. Yağışların kente 4-5 aylık içme suyu takviyesi yaptığı belirtildi.
Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, son yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz yıl su kotu 28,98 metreye kadar düşen, iskelelerin karada kaldığı gölde su seviyesi, son iki yılın en yüksek su seviyesini görerek 30,56 metreye ulaştı.
4 AYLIK İÇME SUYU YAĞDI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre, 1 Ekim tarihinde 29,87 metre olarak ölçülen gölün su seviyesi, kısa sürede yaşanan hızlı artışla birlikte gözle görülür bir yükseliş kaydetti. Birkaç gün içerisinde şehrin 4 aylık içme suyunun göle yağdığından bahseden SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Yağışlı mevsimlerin gelmesiyle birlikte göldeki artışın devam edebileceği ve şehrin 4 aylık su ihtiyacı olan 32 milyon metreküp suyun göle takviye olduğunu ifade etti.
31 METRE 54 SANTİM KODUNA YÜKSELDİ
Sakarya’da belli ilçelere yer yer toplam 400 kilogramın üzerinde bir yağış düştüğünü belirten SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, gölün şu an ki durumunu şöyle anlattı:
Haziran 2025 yılında ölçülen seviyeye ulaşmış olduk. 28 metre 41 santim olan Ocak 2026 yılındaki su kodumuz şu anda 31 metre 54 santim koduna yükselmiş durumda ve buda bizim için sevindirici bir durum. Yağışlı mevsimin başlangıcındayız inşallah gölü maksimum seviyeye ulaştırarak Çark Deresi'nden gerekli tahliyeyi yapıp ekosistemi canlı tutmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Geçtiğimiz yapışlarla göldeki su artışında ciddi bir katılım oldu. Taze su miktarının göle katılmasıyla birlikte hem su kalitemiz hem de içinde çözülmüş oksijen miktarımız arttı.
“66 SANTİMETRE ARTIŞIMIZ OLDU”
Sapanca Gölü'ne yaklaşık 32 milyon metreküp taze su takviyesi olduğunu ifade eden Sakallıoğlu, şehre 4-5 aylık içme suyunun takviye olduğunu belirtti:
Gölü besleyen derelerin artması, Kocaeli'nin kullandığı Yuvacık Barajı ve Akçay Barajı'ndaki su seviyesinin artması gölden su kullanımını en aza indirmiş durumda ve buda sevindirici bir haber. Son yağışlarla birlikte Sapanca Gölü'nde 66 santimetre artışımız oldu. Biz her türlü yağışı alsak bile Sapanca Gölü'nden su alımını en aza indirmekle alakalı çalışmalarımız devam etmekte.
“SUYUN KALİTESİNİ TAKİBE ALIYORUZ"
Sakallıoğlu göldeki su miktarının ve kalitesinin düzenli olarak takip edildiğini ifade ederek, "Sapanca Gölü bizim göz bebeğimiz, Sakarya'nın temel içme suyu kaynağıdır. Biz gölün 9 farklı noktasından periyodik olarak numuneler alıp kontrolleri sağlamaktayız. Geçtiğimiz yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla gölün belirli kesimlerinde yosunumsu görüntüler ortaya çıkmıştı. Biz incelemelerimizi yaparak bu durumun normal olduğunu beyan etmiştik. Biz hem su üstünde hem su altında uzman ekibimiz ve hocalarımızla suyun kalitesini takibe alıyoruz" dedi.