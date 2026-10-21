Sağanak sonrası gelen rekor! Gemilerin karaya oturduğu Sapanca Gölü'ne 5 aylık içme suyu yağdı

31 METRE 54 SANTİM KODUNA YÜKSELDİ

Sakarya’da belli ilçelere yer yer toplam 400 kilogramın üzerinde bir yağış düştüğünü belirten SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, gölün şu an ki durumunu şöyle anlattı:

Haziran 2025 yılında ölçülen seviyeye ulaşmış olduk. 28 metre 41 santim olan Ocak 2026 yılındaki su kodumuz şu anda 31 metre 54 santim koduna yükselmiş durumda ve buda bizim için sevindirici bir durum. Yağışlı mevsimin başlangıcındayız inşallah gölü maksimum seviyeye ulaştırarak Çark Deresi'nden gerekli tahliyeyi yapıp ekosistemi canlı tutmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Geçtiğimiz yapışlarla göldeki su artışında ciddi bir katılım oldu. Taze su miktarının göle katılmasıyla birlikte hem su kalitemiz hem de içinde çözülmüş oksijen miktarımız arttı.