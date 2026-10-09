Meteoroloji verilerine göre hafta sonu ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar yalnızca cumartesi günü doğu bölgelerde, pazar günü ise Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde sağanak şeklinde etkisini gösterecek. Sıcaklıkların ise kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sağanak yağış kapıya dayandı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarının artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

TRT Haber'den alınan bilgilere göre; diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu özellikle batı ve iç bölgelerde daha açık bir hava etkili olurken, güney kesimlerde yerel yağışlar görülebilecek.

Sağanak yağış kapıya dayandı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yarın, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGESEL YAĞIŞ UYARISI

Pazar günü yağışların güney kesimlerde etkili olması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun diğer kesimlerinde ise az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak yağış kapıya dayandı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

SAĞANAK YENİ HAFTADA ETKİLİ OLACAK

Pazartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde de bazı bölgelerde yağışların devam etmesi öngörülüyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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