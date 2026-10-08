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Yaşam

En güçlü El Niño geliyor! Aralıkta zirve yapacak, aylarca sürecek

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En güçlü El Niño geliyor! Aralıkta zirve yapacak, aylarca sürecek
Başlık ResmiEn güçlü El Niño geliyor! Aralıkta zirve yapacak, aylarca sürecek "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Dünya Meteoroloji Örgütü, hızla güçlenen El Niño’nun 1950’den bu yana görülen en güçlü örneklerden biri olabileceği uyarısında bulundu. Aralık ayında zirve yapması ve Şubat 2027’ye kadar etkisini sürdürmesi beklenen olayın, deniz sıcaklıklarını rekor seviyelere taşıyarak dünya genelinde aşırı sıcak, kuraklık, şiddetli yağış ve sel riskini artırabileceği belirtildi.

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Küresel iklim dengesini altüst eden El Nino kasırgası, Pasifik’teki deniz yüzeyi sıcaklıklarını tarihte görülmemiş seviyelere tırmandırarak şiddetleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan son Küresel Mevsimlik İklim Raporu, dünya genelinde aşırı sıcaklar, şiddetli kuraklık ve yıkıcı sel felaketi risklerinin en üst seviyeye çıktığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren WMO, El Nino etkisinin Şubat 2027’ye kadar sürme olasılığının yüzde 100’e yakın olduğunu belirterek, olayın Aralık ayı civarında zirve noktasına ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

En güçlü El Niño geliyor! Aralıkta zirve yapacak, aylarca sürecek
Başlık ResmiEn güçlü El Niño geliyor! Aralıkta zirve yapacak, aylarca sürecek

1950’DEN BU YANA EN ŞİDDETLİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

El Nino’nun hızı kesilmeden güçlendiğine dikkat çeken WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, mevcut tablonun 1950 yılından bu yana kaydedilen en güçlü El Nino olaylarından birine dönüşebileceği konusunda uyardı.

En güçlü El Niño geliyor! Aralıkta zirve yapacak, aylarca sürecek
Başlık ResmiEn güçlü El Niño geliyor! Aralıkta zirve yapacak, aylarca sürecek

Bölgede daha önceki en yüksek sıcaklık anomalisi, Kasım 2015-Ocak 2016 döneminde 2,6 derece olarak ölçülmüştü.

YAĞIŞ DENGESİ DEĞİŞECEK

El Niño’nun etkisinin yalnızca sıcaklıklarla sınırlı kalmayacağı, dünya genelindeki yağış düzenini de değiştireceği öngörülüyor.

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Tahminlere göre Afrika Boynuzu’nun büyük bölümünde, Orta ve Doğu Asya’nın bazı kesimlerinde, Arap Yarımadası’nın kuzeyinde, Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde ve Güney Amerika’nın güneydoğusunda normalden daha fazla yağış görülebilir.

Hindistan alt kıtası, Orta Amerika’nın güneyi, Karayipler’in bazı kesimleri ve Güney Amerika’nın kuzeybatısında ise normalin altında yağış bekleniyor.

En güçlü El Niño geliyor! Aralıkta zirve yapacak, aylarca sürecek
Başlık ResmiEn güçlü El Niño geliyor! Aralıkta zirve yapacak, aylarca sürecek

"GEZEGENE YENİ ISI EKLEMİYOR"

WMO Genel Sekreteri Saulo, El Niño’nun dünyaya yeni bir ısı üretmediğini, okyanuslarda daha önce birikmiş olan ısının atmosfere ve iklim sistemine yeniden aktarılmasına yol açtığını belirtti.

Saulo, El Niño’nun etkisini gösterdiği okyanusun şimdiye kadar ölçülen en sıcak seviyede olduğuna dikkat çekerek, bu durumun küresel hava olayları üzerindeki etkilerinin daha yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

En güçlü El Niño geliyor! Aralıkta zirve yapacak, aylarca sürecek
Başlık ResmiEn güçlü El Niño geliyor! Aralıkta zirve yapacak, aylarca sürecek

WMO, ülkelerin meteoroloji kurumları ve bölgesel iklim kuruluşlarının olası aşırı hava olaylarına karşı hükümetleri ve insani yardım kuruluşlarını bilgilendirmeyi sürdüreceğini açıkladı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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