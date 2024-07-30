Sakarya Erenler'de bomba paniği! Ekipleri harekete geçiren ihbar

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Temmuz 2024 13:04 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 13:08 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da otobüs durağında unutulan çanta korku ve paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerinin müdahale ettiği olayda çantanın içinden eşya çıktı.