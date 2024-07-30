Sakarya Erenler'de bomba paniği! Ekipleri harekete geçiren ihbar
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da otobüs durağında unutulan çanta korku ve paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerinin müdahale ettiği olayda çantanın içinden eşya çıktı.
Bomba korkusu Sakarya'nın Erenler ilçesini sardı. Orhan Gazi Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında çantayı görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen ekipler, bomba ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.
FÜNYEYLE MÜDAHALE
Ulaşıma kapanan yolda bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çantadan eşyalar çıktı.
Yapılan incelemelerin ardından trafik normal seyrine dönerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı