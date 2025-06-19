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Sayıları gittikçe artıyor! Kuyuya düştü, itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sayıları gittikçe artıyor! Kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı. Çakal Türkiye'de gittikçe artan yırtıcı hayvanlar arasında yer alıyor.

Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde bir çakal, kuyuya düşüp mahsur kaldı.

Mahsur kalan çakalı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ardından çakal, kuyudan kurtarıldı.

Kuyudan kurtulan çakal, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sayıları gittikçe artıyor! Kuyuya düştü, itfaiye kurtardı - 1. Resim

SAYILARI ARTIYOR

Ülkemizdeki yırtıcı türler arasında bulunan çakalın nesli tükenme tehlikesi altında bulunmadığı gibi artış eğiliminde olduğu biliniyor.

Çakallar gececi hayvanlar olup, gündüzleri saklanır, akşam ve gece avlanırlar. Hem etçil hem otçul beslenirler ve küçük kemirgenler, sürüngenler, böcekler, meyveler ve leşlerle beslenirler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya çakallar hakkında şu bilgileri veriyor:

""Çakal, tüm dünyada artış eğiliminde olan bir hayvan. Ülkemizin tamamına yakın yerinde görülen bir tür. İç bölgelerde daha seyrek görülmekle beraber günümüzde kıyı bölgelerimizde bol miktarda rastlanan bir hayvan. Çakal genelde insanlardan kaçan bir hayvandır. Yerleşim yerlerine yakın yaşamasına rağmen insandan kaçarlar. Küçük gruplar halinde yaşarlar. Kümes hayvanları başta olmak üzere insanların yetiştirdiği evcil hayvanlara zarar veren bir türdür. Bu nedenle insanlarla sürekli bir çatışma içerisindedir. Kırsalda olsun insanlara yakın yelerde olsun yaban hayvanlarına da zarar verirler. Çok büyük boyutlu olan ülkemizde yaşayan geyik, karaca, yaban keçisi gibi türleri de avladıklarına tanık oluyoruz. Gruplar halinde avlandıkları için büyük türleri de avlayabiliyorlar" 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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