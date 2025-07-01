Şehir hastanesinde panik! Siren ve anonsları duyanlar hızlıca binayı boşalttı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde çalan yanlış siren ve yapılan anonslar paniğe neden oldu, vatandaşlar hastaneyi boşalttı.
Eskişehir Şehir Hastanesi’nin ana giriş bölümü B Blok'ta bir anda yangın alarmı çalmaya başlarken, yapılan anonslarda binanın boşaltılması gerektiği bildirildi.
HEMEN ÇIKIŞ KAPILARINA KOŞTULAR
Anonslarda ayrıca asansörlerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Anonsların ardından, hastanede bulunan ve panik yaşayan vatandaşların kaçış anları amatör kamera tarafından kaydedildi.
YANLIŞ ANONS YAPILMIŞ
Öte yandan, anonsun yanlış olduğu, herhangi bir yangın olayının olmadığı öğrenildi. Alarmın neden ve niçin devreye girdiği ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir