Şehir hastanesinde panik! Siren ve anonsları duyanlar hızlıca binayı boşalttı

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde çalan yanlış siren ve yapılan anonslar paniğe neden oldu, vatandaşlar hastaneyi boşalttı.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nin ana giriş bölümü B Blok'ta bir anda yangın alarmı çalmaya başlarken, yapılan anonslarda binanın boşaltılması gerektiği bildirildi.

HEMEN ÇIKIŞ KAPILARINA KOŞTULAR

Anonslarda ayrıca asansörlerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Anonsların ardından, hastanede bulunan ve panik yaşayan vatandaşların kaçış anları amatör kamera tarafından kaydedildi.

YANLIŞ ANONS YAPILMIŞ

Öte yandan, anonsun yanlış olduğu, herhangi bir yangın olayının olmadığı öğrenildi. Alarmın neden ve niçin devreye girdiği ise henüz bilinmiyor.