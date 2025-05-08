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Sevdiği kadın için taşları deldi: Rafet dedenin ölen eşine yaptıkları duygulandırdı... "Bel fıtığı bile oldum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehirli Rafet Topraktepe, ölen eşine sevdasından evinin bahçesini anıt park yaptı. Taşlara şiir yazan yaşlı adam, "Anıtta kullandığım taşlar 200-300 kilo geliyor. Bir tanesi de 500 kilonun üzerindeydi. O taşı yontup düzeltince bir sürü enkazı çıktı. O taşı işlerken bel fıtığı bile oldum" ifadelerini kullandı.

Sevdiği kadın için taşları deldi: Rafet dedenin ölen eşine yaptıkları duygulandırdı... "Bel fıtığı bile oldum" - 1. Resim

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesinde yaşayan 74 yaşındaki Rafet Topraktepe, 3 yıl önce eşini kaybetti. Yaşlı adam eşine olan sevgisini taşlara döşedi. 

Sevdiği kadın için taşları deldi: Rafet dedenin ölen eşine yaptıkları duygulandırdı... "Bel fıtığı bile oldum" - 2. Resim

54 yıl evli kaldıklarını söyleyen Topraktepe; "İyi kötü günlerimiz geçti. Kendisine vefalı davranmak için böyle bir şeyler yaptım. Eşimin anısına taşlara Zeki Müren'den, Aşık Veysel'den, Karacaoğlan'dan, Pir Sultan Abdal'dan, Mahsuni Şerif'ten dizeler yazdım" dedi.

Sevdiği kadın için taşları deldi: Rafet dedenin ölen eşine yaptıkları duygulandırdı... "Bel fıtığı bile oldum" - 3. Resim

"VEFA BORCUM İÇİN YAPTIM"

Topraktepe, "Eşim bu bahçeyi çok seviyordu. Buralarda gezer, çayını burada içerdi. Ben de kendisine vefa borcumu ödemek için bu yazıyı yazdım. Bu sayede anısını burada yaşatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Sevdiği kadın için taşları deldi: Rafet dedenin ölen eşine yaptıkları duygulandırdı... "Bel fıtığı bile oldum" - 4. Resim

SEVDASI İÇİN BEL FITIĞI BİLE OLDU

Anıt yapımında kullandığı taşları Güllü ve Melendiz Dağı eteklerinden topladığını söylenen Rafet Topraktepe; "Bu taşlar volkanik taş. İşçiliği çok zor. Bunlar bir araya getirerek mozaik yaptım. Anıtta kullandığım taşlar 200-300 kilo geliyor. Bir tanesi de 500 kilonun üzerindeydi. O taşı yontup düzeltince bir sürü enkazı çıktı. O taşı işlerken bel fıtığı bile oldum" dedi.

Sevdiği kadın için taşları deldi: Rafet dedenin ölen eşine yaptıkları duygulandırdı... "Bel fıtığı bile oldum" - 5. Resim

Daha önceden bahçesine yaptığı anıt çalışmalarına eşinin de psikolojik destek  olduğunu söyleyen Topraktepe, eserleri görenlerin kendisini tebrik ettiğini ve eserlerine sanat eseri dediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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