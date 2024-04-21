Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
İstanbul Sultanbeyli'de saat 06.00 sularında seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Yangın nedeniyle Demokrasi Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın esnasında otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı