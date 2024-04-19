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Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı! Bir yolcu yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fatih'te durakta bekleyen bir İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada bir yolcu yaralandı.

İstanbul Fatih'te Aksaray istikametinde durakta bekleyen bir İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOBÜSLER YOLDAN KALDIRILDI

Kazada hafif şekilde yaralanan bir yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü. Hasar gören otobüsler ise ekiplerin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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