Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı! Bir yolcu yaralandı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 11:26 - Güncelleme:

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Fatih'te durakta bekleyen bir İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada bir yolcu yaralandı.