Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı! Bir yolcu yaralandı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Fatih'te durakta bekleyen bir İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada bir yolcu yaralandı.
İstanbul Fatih'te Aksaray istikametinde durakta bekleyen bir İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOBÜSLER YOLDAN KALDIRILDI
Kazada hafif şekilde yaralanan bir yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü. Hasar gören otobüsler ise ekiplerin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı