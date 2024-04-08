İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT'ler birbirine girdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 8 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme:

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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gaz pedalı takılı kalan İETT Otobüsü, durakta bekleyen 4 otobüse birden çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçlardan biri kaldırıma çıktı. Kazaya karışan bütün otobüslerde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde ölen ya da yaralanan olmadı.