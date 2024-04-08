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İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT'ler birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Güncel Haberleri  / Ajanslar

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gaz pedalı takılı kalan İETT Otobüsü, durakta bekleyen 4 otobüse birden çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçlardan biri kaldırıma çıktı. Kazaya karışan bütün otobüslerde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki 4 araca çarpması çevrede paniğe yol açtı. Olası bir faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar alan otobüslerin görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

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GAZ PEDALİ TAKILI KALDI, DURAKTAKİ OTOBÜSLERE ÇARPTI

İlçenin Merkez Mahallesi'ndeki durak peronlara yanaşan ve içinde yolcu bulunmayan "55 T" hat numaralı İETT otobüsünün gaz pedalı takılı kaldı.

Durağa yanaşan 34 LR 1037 plakalı İETT otobüsü, gaz pedalının takılı kalması sonucu durakta bekleyen diğer İETT otobüslerine çarptı.

İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT'ler birbirine girdi - 1. Resim

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Daha sonra refüje çıkan 2 araç, diğer perondaki 3 farklı İETT otobüsüne daha çarptı.

Kaza nedeniyle otobüslerde hasar oluştu.

5 otobüste hasar meydana gelirken, araçların boş olduğu facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi.

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Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Ajanslar
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