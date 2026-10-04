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Yaşam

Sezonun ilk karı düştü! Ardahan'ın dağları beyaz örtü ile kaplandı

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Sezonun ilk karı düştü! Ardahan'ın dağları beyaz örtü ile kaplandı
Başlık ResmiSezonun ilk karı düştü! Ardahan'ın dağları beyaz örtü ile kaplandı

Ardahan’ın Posof ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde sağanak yağış kara dönüştü. Posof ile Şavşat arasındaki bölgede etkili olan kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

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Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerdeki sağanak, yerini kara bıraktı.

Sezonun ilk karı düştü! Ardahan'ın dağları beyaz örtü ile kaplandı
Başlık ResmiSezonun ilk karı düştü! Ardahan'ın dağları beyaz örtü ile kaplandı

Birçok noktada etkili olan kar, özellikle Posof ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki bölgeyi beyaza bürüdü.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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