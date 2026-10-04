Sezonun ilk karı düştü! Ardahan'ın dağları beyaz örtü ile kaplandı

Ardahan’ın Posof ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde sağanak yağış kara dönüştü. Posof ile Şavşat arasındaki bölgede etkili olan kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

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Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerdeki sağanak, yerini kara bıraktı.

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Birçok noktada etkili olan kar, özellikle Posof ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki bölgeyi beyaza bürüdü.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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