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Sıcak havalar bunu da yaptırdı! Yerin 150 metre aşağısında serinliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcak havalar bunu da yaptırdı! Yerin 150 metre aşağısında serinliyorlar
Serinlemek, Çankırı, Tarih, Sağlık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sıcak havalar vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Çankırı'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması sonrası vatandaşlar, serinlemek için yıl boyunca 13-15 derece sabit sıcaklığa sahip yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası'na koştu. Vatandaşlar mağaranın buzdolabı gibi serinlettiğini belirtirken, rivayete göre Keloğlan’ın eşeğinin de orada olduğunun söylendiğini ifade etti.

Çankırı'da hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar ise serinlemek için yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası'na akın ediyor. 

Sıcak havalar bunu da yaptırdı! Yerin 150 metre aşağısında serinliyorlar - 1. Resim

Sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar, yıl boyunca 13-15 derece arasında sabit kalan sıcaklığıyla dikkat çeken ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak bilinen mağarada hem serinliyor hem de tarihle iç içe zaman geçiriyor.

Sıcak havalar bunu da yaptırdı! Yerin 150 metre aşağısında serinliyorlar - 2. Resim

Serinlemek için mağarayı tercih ettiğini belirten Ali Softa şunları söyledi:

"BUZDOLABI GİBİ BİZİ SERİNLETİYOR"

"Çankırı’da hava sıcaklıkları çok yüksek olduğu için serinlemek amacıyla Tuz Mağarası’na geliyoruz. Burası, yerin 150 metre altında olduğu için oldukça serin bir yer. Yaz aylarında adeta buzdolabı gibi bizi serinletiyor. Aşırı sıcaklardan bunaldığımda buraya geliyorum. Gerçekten çok serin ve çok güzel bir yer. Gezilecek, görülecek alanları da var. Şehirde soğuk su içince hasta oluyoruz ama burada doğal bir serinlik olduğu için hiçbir zararı olmuyor. Hem serinliyoruz hem de tarihi güzelliklere tanıklık etmiş oluyoruz"

Sıcak havalar bunu da yaptırdı! Yerin 150 metre aşağısında serinliyorlar - 3. Resim

"KELOĞLAN'IN EŞEĞİNİN DE BURADA OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Tuz Mağarası'nın serinliğinin yanı sıra şifalı etkiler sunduğunu söyleyen Reyhan Ateş ise "Burası yaz aylarında çok serin, adeta buzdolabı gibi. Hem soğuk hem de şifalı bir yer. Bu mağara senelerdir hep serin olur. Aynı zamanda astım ve KOAH gibi nefes darlığı olanlara da iyi geliyor. Keloğlan’ın eşeğinin de burada olduğu söyleniyor" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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