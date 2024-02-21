Simit, dünyanın en iyi ekmeği seçildi

CNN Travel "Dünyanın en iyi 50 ekmeğini" seçti. Listede sabahlarımızı şenlendiren simit de yerini aldı.

Ana maddesi buğday, çavdar ve mısır gibi tahıllar olan ve coğrafyaya göre farklılık gösteren ekmek, şüphesiz insanlık tarihinin en temel besin kaynaklarından biri.

SİMİT DE LİSTEYE GİRDİ

Hemen bozulmaması da bir avantaj olan ekmek ülkelere göre farklı lezzetlere bürünüyor. CNN Travel ise "Dünyanın en iyi ekmeği"ni listeledi. Vazgeçilmez ve kokusuyla mest olduğumuz simit ise listede yerini aldı.

"KARAMELE DÖNÜŞEN BİR SIR"

CNN Treavel simidi tanımlarken şu sözü kullandı: "Susamla kaplanmış ve halka şeklinde sarılmış simit, Türkiye'nin en lezzetli atıştırmalıklarından biri olabilir. Birkaç on yıl önce, satıcılar ekmeklerle dolu tepsileri taşıyarak İstanbul sokaklarında dolaşıyordu, ancak artık başkentte ekmek satıcıları nadir.

Bunun yerine, işe gidip gelenler günlük simitlerini, düzinelerce koyu renkli halkaların istiflendiği yol kenarındaki tezgahlardan alıyorlar. Parlatılmış bir kabuk ekmeklere hafif bir tatlılık katıyor; simit odun ateşinde pişirilen fırınlara kaydırılmadan önce şekerli suya veya inceltilmiş pekmeze batırılıyor, yoğun ısıda karamele dönüşen kaygan bir sır."