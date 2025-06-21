Sınava 1 dakika geç kaldılar! İçeri alınmayınca duvardan atlayarak girmeye çalıştılar

Kıyafetler vücudunuza oturmuyorsa dikkat! Ağrısız ama tehlikeli...

Tesadüfen bulundu, bir ili heyecan sardı!

İlgi odağı oldular: Kimi yoğurt sattı, kimi yün çırptı

YKS'de bir yıllık emek gözyaşlarına karıştı!

Bir haftada yapıyor, tanesini 5 bin liradan satıyor