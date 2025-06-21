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Sınava 1 dakika geç kaldılar! İçeri alınmayınca duvardan atlayarak girmeye çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sınava 1 dakika geç kaldılar! İçeri alınmayınca duvardan atlayarak girmeye çalıştılar
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir dakika geç kalan öğrenciler okula alınmayınca çareyi duvardan atlamakta buldu. Duvardan atlayarak okula girmeye çalışan öğrenciler görevliler tarafından dışarıya çıkarıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumuna iddiaya göre 1 dakika geç kaldıkları için alınmayan gençler, Şişli Selahattin Eyyubi Ortaokulu’nun duvarından atlayarak sınava girmeye çalıştı.

Görevliler tarafından dışarıya çıkarılan gençlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sınava 1 dakika geç kaldılar! İçeri alınmayınca duvardan atlayarak girmeye çalıştılar - 1. Resim

SINAVA 1 DAKİKA GEÇ KALINCA ÇAREYİ DUVARDAN ATLAMAKTA BULDULAR 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi.

Sınava 1 dakika geç kaldılar! İçeri alınmayınca duvardan atlayarak girmeye çalıştılar - 2. Resim

Şişli Selahattin Eyyubi Ortaokulu’nda sınava girecek 2 öğrenci iddiaya göre TYT sınavına 1 dakika geç kaldı. Okulun kapısının kapanması nedeniyle duvardan atlayan öğrenciler görevliler tarafından dışarıya çıkarıldı.

Gençlerin o anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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