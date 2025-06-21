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YKS'de bir yıllık emek gözyaşlarına karıştı! Annesini kollarında hıçkıra hıçkıra ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye genelinde YKS heyecanı yaşanırken, Yüksekova'da 6 bin 600 öğrenci TYT'ye katıldı. Sınav sonrası duygusal sahneler yaşanırken, bir yıl boyunca hazırlanan Avşin Baran, "Çok emek verdim ama istediğim gibi geçmedi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da sabah saat 10.15'te başlayan ve öğle saat 13.00'te sona eren TYT oturumuna toplam 6 bin 600 öğrenci 24 farklı okulda katılım gösterdi. 

YKS'de bir yıllık emek gözyaşlarına karıştı! Annesini kollarında hıçkıra hıçkıra ağladı - 1. Resim

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sınav çıkışı öğrencilerin yorumları farklılık gösterirken, bazıları sınavın kolay geçtiğini belirtirken, bazıları da zorlandıklarını ifade etti. 

Sınavdan sonra gözyaşlarını tutamayan Avşin Baran, yaşadığı duygusal anları anlattı.

YKS'de bir yıllık emek gözyaşlarına karıştı! Annesini kollarında hıçkıra hıçkıra ağladı - 2. Resim

"BİR YIL BOYUNCA DURMADAN ÇALIŞTIM"

Baran, "Duygusal olmamın sebebi bir yıl boyunca hiç durmadan çalıştım. Bunu da sınavda iyi yönetemediğim için oldu ve buna dayanamadım ağladım. İnşallah güzel gelir, zordu, zorlandım çünkü çok emek verdim. Ve çıktığımda çok duygulandım, ağladım çünkü bu sınava çok emek verdim. İstediğim şekilde gitmeyince kötü oluyorsun" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını ve yoğun emeğinin karşılığını alma arzusunu dile getirdi.

Genç kızın annesi, kızına sarılarak teselli ederken, Avşin'in duygusal anları sınav stresinin öğrencileri ne kadar etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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