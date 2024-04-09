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Sinop açıklarında tutulan dev kalkan balığı tam 11.5 kilogram

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sinop açıklarında tutulan dev kalkan balığı tam 11.5 kilogram

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 11,5 kilogram ağırlığındaki dev kalkan balığı, kilogramı bin liradan satışa sunuldu.

Sinoplu balıkçılar, dev bir kalkan balığı tuttu. Bu tür balıkları çok fazla tutamadıklarını söyleyen Sinoplu Balıkçı Selami Mete, “Kalkan balığı balıklar içindeki en lezzetli balık arasındadır. Bu tür büyük balığı tutmak herkese nasip olmaz" dedi.

"Her avda bu tür büyük kalkan balığını yakalasak en mutlu balıkçı biz oluruz" diyen Mete, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kalkan balığını balıkçılarımız Sinop açıklarından avlamışlar. 11 kilogram 500 gram ağırlığındaki balığımızı kilogramı bin liradan 11 bin 500 liraya satışa sunduk. Alıcısını bulmak biraz zor ama yine de vatandaşlar meraktan da olsa fiyatını soruyor. Bütün olarak satıyoruz, parçalayarak balığı satmıyoruz. Alıcısı çıkmazsa eğer restoranlar satın alıyor."

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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