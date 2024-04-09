Sinop’ta nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru Sinop'ta cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sinop kent merkezi Aşıklar Caddesi mevkiinde denizde yüzerken fark edilen su samuru vatandaşlar tarafından görüntülendi. Su samuru bir süre yüzdükten sonra kayalıkların arasına girerek yüzünü gösterdi.

Çok kısa süre görüntülenen su samuru daha sonra gözden kayboldu. Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samurunun son zamanlarda Sinop'un Akliman mevkiinde de birçok kez görüntülendiği de gözlemlendi.