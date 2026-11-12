Adana'nın kuyumculuk geleneğiyle özdeşleşen burma bilezik, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı. En az 10 gram ağırlığında ve 22 ayar altından üretilen Adana burmasının kendine özgü kimliği, ustalık geleneğiyle birlikte gelecek nesillere aktarılacak.

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Hem yatırım aracı hem de geleneksel bir takı olarak kuyumcu vitrinlerinin en çok tercih edilen ürünlerinden biri olan Adana burma bileziği için önemli bir adım atıldı.

Taklitlerinin önüne geçmek ve yıllara dayanan el işçiliği geleneğini korumak amacıyla 27 Temmuz'da coğrafi işaret tescili alan ürün, Adana'da düzenlenen özel bir programla tanıtıldı.

Sıradan bir bilezik değil! Adana'nın meşhur burması koruma altında

ADANA BURMASININ ÖZELLİĞİ

Alınan coğrafi işaret kararıyla birlikte, piyasada "Adana burması" adıyla satılacak bileziklerin taşıması gereken standartlar da kesinleşmiş oldu. Buna göre tescilli bir Adana burmasının mutlaka 22 ayar altından ve en az 10 gram ağırlığında üretilmesi gerekiyor. Bu kriterler, tüketicinin mağdur olmasının önüne geçerken ürünün marka değerini de güvence altına alıyor.

Sıradan bir bilezik değil! Adana'nın meşhur burması koruma altında

"HER İLMEĞİNDE ALIN TERİ VE USTALIK VAR"

Tanıtım programında konuşan Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, alınan tescilin kent adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Sıradan bir bilezik değil! Adana'nın meşhur burması koruma altında

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Adana'nın sadece tarımı, sanayisi ve mutfağıyla değil, köklü el sanatlarıyla da öne çıktığını belirten Göger, "Adana burması, bu zenginliğin en güzel örneklerinden biri. Her ilmeğinde ustalarımızın el becerisi, yılların tecrübesi ve alın teri vardır. Coğrafi işaret tesciliyle bu değerimizin kendine özgü kimliğini koruma altına almış ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Sıradan bir bilezik değil! Adana'nın meşhur burması koruma altında

KUYUMCU ESNAFI İÇİN DE ÖNEMLİ ADIM

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz da tescilin kente ve kuyumcu esnafına hayırlı olmasını diledi.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ise tescilin alınmasında meşakkatli bir çalışma yürütüldüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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