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Yaşam

Şişmiş bataryayı değiştirmedi, telefon alev aldı! O anlar kamerada

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Osmaniye’de bir cep telefonu teknik servisinde tamir edilen telefonun şişmiş bataryası, montaj sırasında aniden alev aldı. İş yeri sahibine kısa süreli panik yaşatan ve yangın tüpüyle söndürülen olay güvenlik kamerasına yansırken, teknik servis sahibi şişmiş bataryaların değiştirilmesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Olay, Adnan Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi.

Şişmiş bataryayı değiştirmedi, telefon alev aldı! O anlar kamerada
Başlık ResmiŞişmiş bataryayı değiştirmedi, telefon alev aldı! O anlar kamerada

TELEFON BATARYASI BİR ANDA ALEV ALDI

Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Semih Duysak (32), kulaklık arızası nedeniyle tamire getirilen cep telefonunun bataryasının şiştiğini fark ederek müşterisini değişim yapılması konusunda uyardı. Müşterinin bataryayı değiştirmek istememesi üzerine telefonun arızasını gideren Duysak, cihazın montajını yaptığı sırada bataryanın aniden alev almasıyla büyük panik yaşadı. Alevlere müdahale eden Duysak, yangının büyümesini önledi.

Şişmiş bataryayı değiştirmedi, telefon alev aldı! O anlar kamerada
Başlık ResmiŞişmiş bataryayı değiştirmedi, telefon alev aldı! O anlar kamerada

“MUTLAKA DEĞİŞTİRMENİZİ ÖNERİYORUZ”

“Şişmiş bataryalarınızı kurumsal firmalarda ya da bizim gibi yetkili teknik servislerde değiştirmenizi öneriyoruz” diyen Semih Duysak, "Cihaz, kulaklık arızasından dolayı teknik servisimize tamire gelmişti. Fakat müşterimize bataryasının şişmiş olduğunu ve değiştirmemiz gerektiğini söylemiştim. Maalesef müşterimiz bizim bu ikazlarımızı dikkate almadı. Ben de cihazın tamirini yaptıktan sonra toplarken maalesef bir kaza yaşandı ve batarya patladı. Müdahale ettim fakat hiç sönmedi. Birkaç dakika durmadan kendi kendine yandı. En sonunda komşumuzdan bir yangın tüpü aldık. O şekilde söndürdük. Bu yüzden şişmiş bataryalarınızı kurumsal firmalarda ya da bizim gibi yetkili teknik servislerde değiştirmenizi öneriyoruz" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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