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Sivas Valiliği'nden kene uyarısı! 22 pozitif vaka tespit edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sivas Valiliği&#039;nden kene uyarısı! 22 pozitif vaka tespit edildi

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'yi hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artmasının ardından kene tehdidi sardı. Sivas valiliği, kentte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanılı 22 pozitif vaka tespit edildiğini duyurdu.

Sivas Valiliği, şehirde ve çevre illerde mevsim ve çevre değişkenleri etkisiyle dönemsel görülen kene nedenli KKKA vaka sayısında artış görüldüğü belirtildi.

Sivas'ta 22 pozitif KKKA tanılı vakanın tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Maalesef 3 vatandaşımız vefat etmiştir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 2 olası, 3 kesin KKKA tanılı hastamızın tedavileri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sivas Valiliği'nden kene uyarısı! 22 pozitif vaka tespit edildi - 1. Resim

KAYBEDECEK ZAMAN YOK!

Vatandaşların kene tutunması konusunda dikkatli olmaya ve önlem almaya davet edilen açıklamada, şüpheli durumlarda sağlık merkezlerine başvuru yapmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, "Kene tutunmasından sonra, 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden herhangi birini görülürse, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Sivas Valiliği'nden kene uyarısı! 22 pozitif vaka tespit edildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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