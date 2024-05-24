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Son 53 yılın en sıcağı! Ortalamanın 4,4 üzerinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Son 53 yılın en sıcağı! Ortalamanın 4,4 üzerinde
Dünya, 2024, Sıcaklık, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küresel iklim değişikliğinin etkileri her geçen yıl artarken, hava sıcaklıklarındaki artış da her yıl yeni bir rekor kırıyor.

Dünya genelinde 2024 yılı da 2023 gibi rekor sıcaklıkların yaşandığı bir yıl olurken, nisan ayı 4,3 derece artış ile son 53 yılın en sıcak nisanı olarak kayıtlara geçti.

ORTALAMALARININ 4,4 DERECE ÜZERİNDE

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, 2023’ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu belirterek “2024 yılı Nisan ayında ülkemiz genelinde sıcaklık ortalaması 16,6 derece olarak gerçekleşti. Bu rakam 1991-2020 referans dönemi için nisan ayı ortalamalarının 4,4 derece üzerinde. Ocak ayında mevsim normallerine göre sıcaklık artışı 2,8 derece, şubatta 3,5 derece, martta ise 1,5 derece gerçekleşti” dedi. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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