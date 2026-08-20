Yargıtay, boşanma davası sürerken de eşlerin aile ve çocukların ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğine hükmetti. Destek olmamak kusur sayıldı.

Ankara’da görülen bir boşanma davası, evlilik birliğinde dava sürecindeki sorumluluklara dair yargı sınırlarını yeniden çizdi.

Davacı kadın; kocasının şiddet uyguladığını, aşırı kıskançlık yaparak ailesiyle görüşmesini engellediğini, çocuklarının nişan günü süslemeleri bozup evi dağıttığını ve boşanma sürecinde de evle ilgilenmediğini belirterek nafaka ve tazminat istedi.

Son noktayı Yargıtay koydu: Boşanma sürecinde sorumluluk bitmiyor

İlk derece mahkemesi, kadının da erkeğin ailesiyle görüşmek istememesini göz önünde bulundurarak kadını az, erkeği ise ağır kusurlu saydı.

Çiftin boşanmasına, kadın lehine tedbir nafakası ile tazminata karar verildi. Kararı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi ise erkekte kusur bulunduğuna dair kesin delil olmadığını belirterek davayı reddetti.

Son noktayı Yargıtay koydu: Boşanma sürecinde sorumluluk bitmiyor

Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Boşanma davasının açılması, ayrı yaşanması veya uzaklaştırmanın bulunmasının ekonomik yükümlülükleri bitirmediğini vurgulayan Daire, bu süreçte eşe ve çocuğa destek sağlamamayı kusur sayarak dosyayı geri gönderdi.



Haberle İlgili Daha Fazlası