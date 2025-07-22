Süleyman Arif Emre vefat yıl dönümünde unutulmadı

Siyasetçi, hukukçu ve şair Süleyman Arif Emre, vefatının yıl dönümünde sevenleri tarafında anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen anma programına Süleyman Arif Emre’nin yakınları, dava arkadaşları, sevenleri ve edebiyat çevresinden isimler katıldı.

Mütefekkir Emre’nin çok yönlü kişiliğine dikkat çeken Mahmut Bıyıklı, “Siyasetçiler ikiye ayrılır: Siyasetle değer kazananlar ve şahsiyetleriyle siyasete değer katanlar. Süleyman Arif Emre, dava şuuru, ahlaki duruşu ve düşünce derinliğiyle siyasete değer katan bir şahsiyetti.” ifadelerini kullandı.

NECİP FAZIL TAKDİR ETTİ

Emre’nin siyasetin yanı sıra güçlü bir kalem ve şair olduğuna dikkat çeken Türkiye Gazetesi Yazarı Hasan Sarıçiçek, Necip Fazıl Kısakürek ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi isimlerle yakın dostlukları dile getirirken Mehmet Vural şunları kaydetti:

“Süleyman Arif Emre, aruz vezniyle şiirler yazan zarif bir şairdi. Necip Fazıl Kısakürek tarafından da bu yönüyle takdir edilmiştir. Onun şiirlerinde dava şuuru, ahlâkî hassasiyet ve derin bir medeniyet tasavvuru vardır.”

Süleyman Arif Emre anma programı okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından sona erdi.

SÜLEYMAN ARİF EMRE KİMDİR?

Süleyman Ârif Emre, 1 Temmuz 1923'te Adıyaman'da doğdu. Liseyi Ankara'da Gazi Lisesi'nde okuyan Emre, 1944 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık, Ankara Defterdarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 dönem Adıyaman ve 4 dönem İstanbul milletvekilliği ile devlet bakanlığı yaptı. Millî Selâmet Partisi'nin kurucu genel başkanı, Milli Nizam Partisi'nin kurucu üyeliğini yapan Emre, 21 Temmuz 2019'da İstanbul'da vefat etti. Evli ve 4 çocuk babasıydı.

Türkiye siyasi hayatının yaklaşık son elli yılına tanıklık eden Emre, politik hayatının yanında edebi çalışmalara da imza attı. Siyasette "Otuzbeş Yıl" başlıklı kitabıyla hatıralarını belgeleyip yayımladı. "Şiirlerini Suların Şarkısı" başlıklı kitabında topladı. Diğer bir kitabı da "Namazın Hayati Özellikleri" başlığıyla yayımlandı.