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Yaşam

Suriye'den geldi, Kilis'i sardı! Göz gözü görmüyor...

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Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Kilis'te hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler kontrollü ilerlerken, Meteoroloji toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

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Kilis'te Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, güneyden esen rüzgarın etkisiyle kent merkezinde yoğun şekilde etkili olurken, görüş mesafesi düştü. Bu durum sürücüleri olumsuz etkiledi, trafikte herkes kontrollü şekilde ilerledi.

Suriye'den geldi, Kilis'i sardı! Göz gözü görmüyor...
Başlık ResmiSuriye'den geldi, Kilis'i sardı! Göz gözü görmüyor...

METEOROLOJİ UYARDI, YARIN DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kilis'te toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

Suriye'den geldi, Kilis'i sardı! Göz gözü görmüyor...
Başlık ResmiSuriye'den geldi, Kilis'i sardı! Göz gözü görmüyor...

Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Suriye'den geldi, Kilis'i sardı! Göz gözü görmüyor...
Başlık ResmiSuriye'den geldi, Kilis'i sardı! Göz gözü görmüyor...
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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