Tam 75 yıl hekimlik yaptı! Çorum'un doktoru Rıfat Patır'ın 100'üncü yaşı kutlandı

Çorum Belediyesince tarihi Velipaşa Hanı'nda 75 yıl hekimlik yapan ve 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın doğum günü kutlandı.

Uzun süre şehirde hastalara şifa dağıtan Dr. Rıfat Patır, şehrin en önemli figürlerinden biri olarak biliniyor.

4 Ağustos 1924'te dünyaya gelen Patır, 1949'da İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olarak, Çorum'da doktorluk yapmaya başladı.

Patır'ın 100'üncü doğum günü, Çorum Belediyesince çeşitli etkinliklerle kutlandı.

EVİNİN BULUNDUĞU CADDEYE İSMİ VERİLDİ

Patır'ın evinin bulunduğu Gülkent 4. Sokak'ın adı, Dr. Rıfat Patır Caddesi olarak değiştirilerek, yeni tabelası asıldı.

Öte yandan tarihi Velipaşa Hanı'nda açılan Kent Müzesi'nin bir odasında da Patır'ın hatıralarının yaşatılacağı bölüm oluşturuldu.

Tarihi Velipaşa Hanı'nda düzenlenen doğum günü etkinliğinde de Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Doktor Fırat Patır, birlikte 100'üncü yaş pastası kesti.

Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Patır'ın Çorum'da çok sayıda yüreğe dokunduğunu, birçok insana sağlık hizmeti veren, Çorum için çok kıymetli bir figür olduğunu söyledi.

Aşgın, Patır'a emeklerinden ötürü teşekkür ederek, sağlıklı bir ömür geçirmesini temenni etti.

75 YILDA 3 NESLE DOKTORLUK YAPTI

Patır ise insanların kendisine gösterdiği ilgiye layık olmaya çalıştığını belirterek, "Çorum'daki herkes benim kardeşim, ablam, annem gibiydi. Onlar bana hürmet etti, ben onlara sevgi, saygı gösterdim. Bana hep iyilik yapan insanlara teşekkür ederim." dedi.

Oğlu Nadir Patır ise babasının ömrünün 70 yılını Çorum'a verdiğini, dede, baba ve evlat olmak üzere 3 jenerasyonun doktorluğunu yaptığını vurguladı.

Babalarının hekimlik için yaptığı fedakarlığı gördükleri için doktor olamadıklarını anlatan Nadir Patır, "Babamın günde 100 hastaya baktığı oluyordu. Daha sonra gece zil çalıyordu, babamı hastaya götürüyorlardı. Sonra yine zil çalıyordu, başka hastaya götürüyorlardı. Böyle bir yaşantıyla Çorum'a hizmet etti." diye konuştu.

Etkinlikte pasta kesilmesinin ardından Kent Müzesi gezildi.