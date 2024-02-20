Tarihi eser satmaya çalışan şahıs yakalandı! Aracından neler çıktı neler

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarih eserlere müşteri arayan şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada kaçakçının üzerinde ve aracında, Roma dönemine ait eserler bulundu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, şüpheli şahsın Tepebaşı ilçesi sınırları içerisinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı.

KIYMETLİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli üzerinde ve aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen; 1 adet Kybele Tanrıça objesi heykel, 1 adet haç işareti obje, 1 adet erken roma dönemine ait heykel ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.