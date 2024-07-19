Tarlalarda milyonluk halı nöbeti! Güneş batınca başlıyor, doğunca bitiriyorlar

Türkiye’nin dört bir yanından toplanan 20 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırılmak üzere tarlalara seriliyor. Arazi sahipleri ise, açık arazide serilen ve fiyatı 400 bin TL’yi bile bulan halıları hırsızlık ve yağmur olaylarına karşı sabaha kadar nöbet tutuyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kışın buğday ekilen tarlalar, yaz aylarında hasadın yapılmasıyla halı işletmelerine açılıyor. Arazi sahipleri ya da işletmeler, aralarında yüz yıllık olanların da bulunduğu halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.

Onarım ve sterilizasyon işleminin ardından güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup, pastele dönüşmesi sağlanıyor. Milyonluk değere sahip halı ve kilimler, güneşin altında belirli aralıklarla tersi ve düzü çevrilerek nemi ve sıcağı iyi şekilde alması ve renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor.

Serildikleri alanı "halı tarlasına" çeviren el dokuması halı ve kilimler tam bir renk cümbüşü oluştururken, güneşin altında mikroplardan arınıp, renk tonları oturduktan sonra sahiplerine teslim ediliyor.

90 dönümlük arazide serili yaklaşık 20 bin halı görsel şölen oluşturuyor. Aralarında 400 bin liralık halının da bulunduğu halılar, akşam saatlerinde ise arazi sahipleri tarafından değişimli olarak tutulan nöbetle sabaha kadar hırsızlara ve yağmura karşı korunuyor.

Güneşin batmasıyla birlikte araziye kangal köpekleriyle gelen gençler, halı tarlasının çevresini yabani hayvan ve hırsızlık olaylarına karşı kol açan ediyor. Tarlanın üç tarafına koyulan römorklarda da çalışanlar akşam yemeğini yiyerek, çay, kahve ve meşrubat içip nöbeti tamamlıyor. Nöbet sırasında uykusu gelenler ise bu römorklarda uyuyabiliyor.

"GECE GÜNDÜZ NÖBETTEYİZ"

Kangal köpeği ile birlikte tarla çevresinde nöbet tutan gençlerden Halil Mert Topkara, kış aylarında ekilen tarlaların mahsul verdikten sonra biçildiğini ve ardından tarlanın halılar için kullanıldığını söyledi.

Halıların son derece değerli olduğunu belirten Topkara, “Akşamları değişmeli nöbet tutuyoruz. Domuz gibi yırtıcı hayvanlar oluyor. Bunlar bekçilerimize saldırabiliyor veya halıları yırtabilirler. Onlara karşı köpekle uzaklaştırıyorum. En ufak seste hemen havlamaya başlıyorlar, hırsızlık amacıyla gelen olursa ses çıkartarak onları kaçırıyorlar. Gece gündüz nöbetteyiz zaten” dedi.

Akşam saatlerinde halıların serili olduğu tarlaya geldiklerini, misafirleri olması durumunda da misafirlerini ve arkadaşlarını burada ağırladıklarını belirten Raziye Topkara ise, “Akşam üzeri geliyoruz. Burada yemeğimizi, çayımızı, kahvemizi yapıyoruz. Nöbet tutup halılarımızı bekliyoruz. Halılarımızı koruyoruz. Hırsız falan olmaz buralarda ama tedbir amacıyla nöbet tutuyoruz. Domuzlar, tilkiler geliyor, köpeklerimizle onları kovuyoruz. Burada müşterilerimizin halıları var. Akşamları misafirlerimiz, arkadaşlarımız buraya geliyor. Vakti böyle geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.