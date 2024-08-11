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Tatilciler orayı tercih etti! 35 derece havada 5 kilometre araç kuyruğu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz Mahallesi’nde, yoğun turizm sezonu dolayısıyla yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Tatilini Fethiye'de geçirmeyi tercih edenler trafikte yoğunluğa neden oldu. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, trafik yoğunluğu gün boyu devam etti.

Belcekız ve Kumburnu Plajlarına ulaşabilen tatilciler ise 35 dereceyi bulan sıcakta denizde yüzerek serinledi.

Tatilciler orayı tercih etti! 35 derece havada 5 kilometre araç kuyruğu - 1. Resim

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, sezonun çok iyi başlamadığını ancak temmuz itibarıyla Ölüdeniz'de hem trafik hem de müşteri anlamında ciddi yoğunluk yaşandığını belirtti.

Eskiden sadece bayram zamanlarında trafik yoğunluğunun olduğunu hatırlatan Kökten, artık yüksek sezonda trafiğin sürekli sıkıştığını söyledi.

Tatilciler orayı tercih etti! 35 derece havada 5 kilometre araç kuyruğu - 2. Resim

Kökten, "Ölüdeniz için alternatif yol projemiz var. Yol açılınca bu trafik çilesinden kurtulacağız. Çok daha rahat ulaşım sağlanacak. Projenin gerçekleşmesini bekliyoruz ve bu proje için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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