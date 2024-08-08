Ucuz tatili işte böyle engelliyorlar! TÜRSAB harekete geçti

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Şahin, bazı otellerin satış yetkisini tek bir acenteye verdiğine dikkati çekerek “Böyle olunca o acenteden başkası satış yapamıyor. Müşteri, pazarlık şansı kalmadığı için ucuz tatil yapamıyor. Hem acentelerimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını korumak için Rekabet Kuruluna başvurduk” dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tekelci acentelere karşı harekete geçti. TÜRSAB, bazı otellerin tek bir acente ile çalıştığını, bunun da sektörde tekelleşmeye yol açtığına dolayısıyla ucuz tatil imkanının ortadan kalktığına dikkati çekerek rekabeti ihlal gerekçesiyle Rekabet Kuruluna başvurdu.

Konuyu gazetemize değerlendiren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Şahin, Türkiye’de seyahat acentelerinin otel tatili satmaya yetkili tek kurum olduğunu söyledi. Satışlarda birkaç alternatifin olduğunu belirten Şahin, bunlardan birinin de son zamanlarda sektörü sıkıntıya sokan, tek bir acenteye verilen yetki ile yapılan satışlar olduğunu dile getirdi.

Şahin “Bir acente, sezon başında gelip herhangi bir otel ile tek yetkililik sözleşmesi yapmak istiyor ve otel de bunu kabul ediyor. Çünkü acenteden yüksek fiyattan satış garantisi alıyor. Otel de bu avantajı kullanmak istiyor. Böylece Türkiye’de o acenteden başka hiçbir acenteye satış yaptırmıyor” dedi.

DİĞER ACENTELER ZORA GİRİYOR

Bu durumun piyasadaki rekabeti ortadan kaldırdığına dikkati çeken Şahin “Tek bir acente, tek bir fiyattan satış yapıyor. Ortada başka bir seçenek kalmıyor. Sonuçta son kullanıcıya, misafire gidecek fiyat yüksek kalıyor. Bu da oteller pahalı imajı oluşturuyor. Ama aynı otel, 10 acente ile anlaşsa, birinin hacmi yüksektir, indirim alır. Biri yıllardır otelle çalışıyordur, daha iyi fiyat alır. Diğeri yüksek sezon değil de düşük sezon satışlarını alır. Tek yetkililikte maalesef bu seçenekler kenarda bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

Diğer bir olumsuz sonucun da müşteri kanadında yaşandığını kaydeden Şahin “Burada müşterilerimizin ekonomik kaybı oluyor. Pazarlık yapma şansı kalmıyor. Çünkü tek kişi satıyor” diye konuştu.

Söz konusu acentelerin bu şekilde Rekabet Yasası’nı da çiğnediğinin altını çizen Şahin “Türkiye’de 15 bin civarında seyahat acentesi bulunuyor. Hem acentelerimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını korumak için yurt içi pazarın önemli bir bölümünü kontrol eden tekelciliğe karşı TÜRSAB olarak, Rekabet Kuruluna başvurduk. Eğer bu durum ortadan kalkarsa, oteller diğer acentelere de yönelecek. Böylece yeni, daha makul, rekabetçi fiyatlarla aynı oteli tekrar satmaya başlayabiliriz. Turizm’de tekel biterse, vatandaşlarımız kendi ülkesinde bütçesine uygun tatil yapar” açıklamasında bulundu.

BİRDEN FAZLA OYUNCU OLMALI

Müşteriyi yüksek, pahalı fiyata zorlamamak adına rekabet şartlarının serbest bırakılması gerektiğini belirten Şahin “Rekabet şartının serbest bırakılması da piyasada birden fazla oyuncu olması demek. Bir veya birkaç oyuncu ile bir piyasa oluşmaz. Bütün acentelere eşit hak verilmeli. Hepsi otelle anlaşabilmeli” diye konuştu.

GÜNÜBİRLİK EVLERE DENETİM

Turizmde kayıt dışılığına geçit yok. Yapılan denetimlerle günübirlik evler üzerinden haksız kazanç elde edenlere göz açtırılmıyor. Antalya’da polis ekiplerince günübirlik kiralanan evlere yapılan eşzamanlı denetimlerde anlık veri göndermeyen 26, konaklama kaydı yapmayan üç olmak üzere toplam 29 işletme ile kayıt dışı günübirlik kiralama yaptığı tespit edilen sekiz kişiye ceza uygulandı.