Tatilden bir daha geri dönmeyen adam paraya para demiyor

İzmitli Aliş Özhan'ın hayatı tatil için geldiği Ege'de değişti. Akrabasına bir defalık koltuk temizleme işinde yardımcı olan Özhan, ekmeğini bu işten kazanır oldu. Günlük 4 bin lira kazancı olduğunu söyleyen genç adam, "Yaz tatili için geldiğim Didim Akbük'te bir villa kiraladım. Ev halkı tatiline ben ise hem işime hem de tatilime bakıyorum" diyerek hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

İzmit'te hayatını sürdüren 37 yaşındaki Aliş Özhan 15 yıl boyunca bir otomotiv firmasında alın teri döktü. Yıllık iznini sevdiği Ege koylarında geçirmek için kullanan Özhan'ın hayatı beklenmedik şekilde değişti.

Araç koltuğu monte işinde çalıştığını söyleyen Özhan, “Fabrikada 15 yıl çalıştım.Yıllık iznimi geçirmek için Ege'ye geldim. Aydın ve Muğla çok sevdiğim şehirler. Burada tatilde iken bir yakınıma kirlenen koltukların temizlenmesi işinde yardımcı oldum. Temizlik işi hoşuma gidince fabrikada çalışmak yerine kendi işimi kurup koltuk temizleme işi yapmaya karara verdim. İyi ki böyle bir karar vermişim” diyerek hayatının en kazançlı yıllarını yaşadığını belirtti.

PARASINI İŞE YATIRDI

Türkiye'de iş ve tatil anlayışının çok farklı olduğunu ve bu sene tatile harcamak için ayırdığı para ile kendi işini kurduğunu belirten 37 yaşındaki Ali Özhan, “İzne çıkarken tatil için bir miktar para ayırmıştım. Koltuk temizleme işinde akrabamı yardım edince yakın çevreden iş gelmeye başladı. Ben de tatil için ayırdığım paranın kalan miktarı ile 33 bin liraya taşınabilir bir makine aldım. Tatile geldiğim günden bu yana hiçbir gün boş kalmadan çalışıyorum. Allah'a şükür kazancı da oldukça iyi. Günlük ortalama 4 bin TL kazanıyorum. Bir yandan tatil yapmak istediğim şehirde yaşarken diğer yandan da çalışıp para kazanıyorum” dedi.

DENİZ KENARINDA ÖMÜR BOYU TATİL...

Tatilde çalışırken başladığı koltuk temizleme işi sayesinde adeta her gün tatil yapmaya başladığını kaydeden Aliş Özhan, “Günün belli saatleri çalışarak geri kalan saatlerinde denizde ve sahilde dinlenerek geçiriyorum. Yaz tatili için geldiğim Didim Akbük'te bir villa kiraladım.

Ev halkı tatiline ben ise hem işime hem de tatilime bakıyorum. İşler oldukça yoğun. Memnun olan herkes birbirine haber veriyor. Telefonla arayanlara randevu veriyorum. Ege'ye planladığım tatil sayesinde hayatım değişti” diyerek herkesin sevdiği işi yapmasını tavsiye etti.