Tatili fırsat bilen akın etti! Kuşadası'nın nüfusu 1 milyonu aştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Kent girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşurken otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte güneşli havayı fırsat bilen turistler ile bölge halkı mesire alanları ile plajları doldurdu.

Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası'nda, Ramazan Bayramı boyunca yoğunluk yaşandı. Bayram ziyaretlerini yaptıktan sonra tatile başlayanların Kuşadası'nı tercih etmesiyle kente yakın illerden yerli turist akını oldu. Günübirlik ziyaretçilerle birlikte Ramazan Bayramı'nda ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı.

PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Kentin özellikle İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Hava sıcaklığının da artmasıyla Ramazan Bayramı boyunca Kuşadası'na gelen yerli turistler ile bölge halkı kentin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Long Beach ve Sevgi Plajı'nı doldurdu. Ramazan Bayramı'nda ilçedeki mesire alanlarına da ilgi yoğun oldu.

ADIM ATACAK YER KALMADI

Kuşadası Belediyesi'ne ait Ada Göl Mesire Alanı ile Milli Park'ta adım atacak yer kalmadı. Kuşadası'ndaki Ramazan Bayramı bereketi turistik işletmelere de yansıdı. Kentteki otel ve pansiyonların tamamına yakınında konaklayacak yer kalmadı. Hareketlilik esnafın da yüzünü güldürdü.