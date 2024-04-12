Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tatili fırsat bilen akın etti! Kuşadası'nın nüfusu 1 milyonu aştı

Tatili fırsat bilen akın etti! Kuşadası'nın nüfusu 1 milyonu aştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Kent girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşurken otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte güneşli havayı fırsat bilen turistler ile bölge halkı mesire alanları ile plajları doldurdu.

Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası'nda, Ramazan Bayramı boyunca yoğunluk yaşandı. Bayram ziyaretlerini yaptıktan sonra tatile başlayanların Kuşadası'nı tercih etmesiyle kente yakın illerden yerli turist akını oldu. Günübirlik ziyaretçilerle birlikte Ramazan Bayramı'nda ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı.

Tatili fırsat bilen akın etti! Kuşadası'nın nüfusu 1 milyonu aştı - 1. Resim

PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Kentin özellikle İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Hava sıcaklığının da artmasıyla Ramazan Bayramı boyunca Kuşadası'na gelen yerli turistler ile bölge halkı kentin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Long Beach ve Sevgi Plajı'nı doldurdu. Ramazan Bayramı'nda ilçedeki mesire alanlarına da ilgi yoğun oldu.

Tatili fırsat bilen akın etti! Kuşadası'nın nüfusu 1 milyonu aştı - 2. Resim

ADIM ATACAK YER KALMADI

Kuşadası Belediyesi'ne ait Ada Göl Mesire Alanı ile Milli Park'ta adım atacak yer kalmadı. Kuşadası'ndaki Ramazan Bayramı bereketi turistik işletmelere de yansıdı. Kentteki otel ve pansiyonların tamamına yakınında konaklayacak yer kalmadı. Hareketlilik esnafın da yüzünü güldürdü.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
180 köpeği sahiplendi, 1 milyon 731 bin TL ceza yedi! - Yaşam180 köpeğe sahip çıktı, 1 milyon 731 bin TL ceza yedi!Yer: Adana! Duyan geldi, bayram harçlığı kuyruğu... - YaşamDuyan geldi, bayram harçlığı kuyruğu...Beyninde kitle keşfedilmişti: Saçı yıllarca içeri doğru uzamış! - YaşamBeyninde kitle keşfedilmişti: Saçı yıllarca içeri doğru uzamış!Uyuyarak zayıflamak mümkün! - YaşamUyuyarak zayıflamak mümkün!Yol verme kavgasıyla başladı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı - YaşamYol verme kavgasıyla başladı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralıTuristik trenlere iki yeni güzergah geliyor: Sefer tarihleri ve bilet fiyatları belli oldu - YaşamYeni turistik trenlerde ilk sefer tarihi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...