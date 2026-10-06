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Yaşam

'Tatlı suların hayaleti' oltaya takıldı, sivri dişleri dikkat çekti

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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının oltasına, sivri dişleri, yırtıcı yapısıyla dikkat çeken ve "tatlı suların hayaleti" olarak adlandırılan sudak balığı takıldı.

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Balıklarla beslenen etobur bir tür olan sudak, Keban Baraj Gölü'nde zaman zaman balıkçıların oltalarına takılsa da nadir yakalanmasıyla biliniyor.

Balıkçılar arasında "tatlı suların hayaleti" olarak adlandırılan sudak, bu kez İhsan Ulucan'ın oltasına yakalandı.

KESKİN DİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yakalanan sudak balığının özellikle sivri ve keskin dişleri ile yırtıcı yapısı dikkat çekti. Görüntüsüyle de ilgi uyandıran balık, bölgedeki balıkçılar arasında merak konusu oldu.

Sudak balığı, avcı yapısı ve güçlü çene-diş yapısıyla tatlı su ekosisteminin dikkat çeken türleri arasında yer alıyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ
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