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Teknenin çarptığı caretta caretta tedavi altına alınmıştı! Hastanede korku ve sevinç bir arada yaşandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teknenin çarptığı caretta caretta tedavi altına alınmıştı! Hastanede korku ve sevinç bir arada yaşandı
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Florida'nın Atlas Okyanusu kıyısında bir teknenin çarptığı 302 kiloluk bir caretta caretta, gerekli kontrollerden geçirilmek üzere hayvan hastanesinde kaldırıldı. Görüntüleme cihazından geçirilen caretta carettadan sevindiren haber geldi. 

Florida'nın Atlas Okyanusu kıyısında bir teknenin 302 kiloluk bir deniz kaplumbağasına çarpmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Gerekli sağlık taramalarının yapılması için hastaneye kaldırılan Pennywise isimli dev kaplumbağa, insanlar için tasarlanan görüntüleme cihazına sığmayınca atların tedavisi için tasarlanan bir hastaneye sevk edildi. 

Teknenin çarptığı caretta caretta tedavi altına alınmıştı! Hastanede korku ve sevinç bir arada yaşandı - 1. Resim

AT KLİNİĞİNE SEVK EDİLDİ

Kaplumbağayı Wellington'daki Palm Beach At Kliniği'ne götüren ekibin sorumlu veterineri Heather Barron, AP’ye yaptığı açıklamada, "Neyse ki at büyüklüğündeki bu cihaz, Pennywise’ın sığabileceği kadar büyüktü" ifadelerinde bulundu.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Sağlık taramaları için görüntüleme cihazına yerleştirilen kaplumbağanın yumurta taşıdığı kaydedildi. Barron, "Onu en kısa sürede tekrar vahşi doğaya çıkarıp yumurtalarını bırakmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Teknenin çarptığı caretta caretta tedavi altına alınmıştı! Hastanede korku ve sevinç bir arada yaşandı - 2. Resim

OMURİLİĞİNDE HASAR VAR

Pennywise'ın yaralarının yaklaşık bir aylık olduğu tahmin edilirken Barron, omuriliği çevreleyen kemiklerde bir miktar hasar gördüklerini söyledi. Kaplumbağaya güçlü antibiyotikler verildiği ve tedavinin sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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