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Haberler > Yaşam > Terminal filmi gibi hikaye! İstanbul Havalimanı'nda bir aydır yaşayan akademisyen ayrıldı

Terminal filmi gibi hikaye! İstanbul Havalimanı'nda bir aydır yaşayan akademisyen ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Terminal filmi gibi hikaye! İstanbul Havalimanı&#039;nda bir aydır yaşayan akademisyen ayrıldı

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani oturum süresi dolduğu için vize alamadığı Kanada'ya dönemedi. Bir ay beklediği İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren Kaviani, oturum süresi dolduğu için ülkesi İran'a gitti.

Burada Kanada vizesi için yaptığı başvurusu reddedilen Kaviani, ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Kaviani'nin Ankara'da Kanada için yaptığı vize başvurusu da kabul edilmedi.

"TERMİNAL" FİLMİ GİBİ HİKAYE

Kaviani'nin hikayesi Tom Hanks'in başrolünde oynadığı Terminal filmini akıllara getirdi. 

Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan Mehran Karimi Nasseri'den esinlenilerek çekilen Terminal filmindeki gibi İranlı akademisyen de İstanbul havalimanında yaşadı.

Terminal filmi hikaye! İstanbul Havalimanı'nda bir aydır yaşayan akademisyen ayrıldı - 1. Resim

İstanbul Havalimanı'na gelen Kaviani, vizesi olmadığı için Kanada'ya gidemedi.

Bir ayı aşkın süredir İstanbul Havalimanı'nda kalan Shiva Kaviani, ülkesi İran'a da geri dönmek istemedi.

İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu ve giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalan Kaviani, valizini ve çantasını da havalimanındaki bagaj taşıma aracıyla yanında gezdirdi.

Terminal filmi hikaye! İstanbul Havalimanı'nda bir aydır yaşayan akademisyen ayrıldı - 2. Resim

Tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Kaviani, giden yolcu katındaki sandalyelerde ve koltuklarda uyudu.

Basın mensuplarının kendisiyle röportaj yapma talebini kabul etmeyen Shiva Kaviani'nin, hakkında çıkan haberler üzerine İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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