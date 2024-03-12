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Top atışı tarih oldu! Belediyeler artık bunu kullanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa, Ramazan, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı’dan bu yana kullanılarak gelenek haline gelen ramazan topu çevre kirliliğine yol açması sebebiyle yerini ses bombasına bıraktı.

Bursa’da tarihi Tophane semtinde iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı tarih oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan görevli itfaiyeciler iftar ve sahur saatlerinde Tophane'den ses bombasını patlatıyor ardından ezanlar okunuyor.

Top atışı tarih oldu! Belediyeler artık bunu kullanıyor - 1. Resim

Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı’dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu tarih oldu.

Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin de bulunduğu Tophane sırtlarında atılan Ramazan topu, gelişen teknolojiyle birlikte yerini ses bombasına bıraktı.

Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması, ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle bir süre önce bu uygulamaya geçen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, sahur ve iftar saatinde Tophane’de bulunan saat kulesi yanından ses bombasını kontrollü bir şekilde patlatıyor.

Ses bombasının patlatılmasıyla, işlevini kaybeden eski toplar da artık sadece turistlerin fotoğraf çekildiği, Tophane surlarında süs eşyası haline geldi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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