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Yaşam

“Torunum hasta” diyerek para topluyordu! Üzerinden çıkan para şaşırttı

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“Torunum hasta” diyerek para topluyordu! Üzerinden çıkan para şaşırttı
Başlık Resmi“Torunum hasta” diyerek para topluyordu! Üzerinden çıkan para şaşırttı

Eskişehir’de tramvayda “Torunum hasta” diyerek vatandaşlardan para topladığı belirlenen kadının üzerinden 19 bin 225 TL çıktı. Zabıta ekipleri paraya el koyarken, kadın hakkında idari işlem uygulandı.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri; kaldırım işgalleri, motosikletlerin yaya alanlarını işgali ve "Tertemiz Eskişehir" kampanyası çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kent genelinde dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

ÜZERİNDEN 19 BİN 225 TL ÇIKTI

Vatandaşların iyi niyet ve duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere geçit vermeyen ekipler, son olarak toplu taşıma araçlarında çalışma gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında tramvay içerisinde vatandaşlardan para talep ettiği belirlenen bir kadın zabıta ekiplerince kontrol edildi. "Torunum hasta" diyerek duygu istismarı yaptığı tespit edilen şahsın üzerinde yapılan aramada 19 bin 225 TL nakit para ele geçirildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Yapılan işlemlerin ardından söz konusu nakit paraya el konulurken ilgili kişi hakkında da gerekli idari işlemler gerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların duygularını istismar edenlere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgularken; özellikle toplu taşıma araçlarında ve kamusal alanlarda bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve durumun zabıta ekiplerine bildirilmesi çağrısında bulundu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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