Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Trafiğe bir anda fırladı, sürücünün tepkisi 'abov' oldu!

Trafiğe bir anda fırladı, sürücünün tepkisi 'abov' oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da çiftlikten kaçarak karayoluna fırlayan deve kuşu sürücüyü hayret içinde bıraktı. Fark eden kişin kayıt aldığı anlarda 'abov' diyerek verdiği tepki sosyal medyayı gülümsetti.

İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde karayoluna çıkarak trafiğe girdi.

Trafikte deve kuşunu bir anda karşısında gören sürücü zor anlar yaşadı.

Trafiğe bir anda fırladı, sürücünün tepkisi 'abov' oldu! - 1. Resim

 Deve kuşunun trafikte koştuğu anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın 'abov' diyerek şaşkınlık yaşadığı anlar gülümsetti.

Trafiğe bir anda fırladı, sürücünün tepkisi 'abov' oldu! - 2. Resim

Trafiğe bir anda fırladı, sürücünün tepkisi 'abov' oldu! - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aybüke Pusat'ın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler peş peşe geldiGaziantep'te sahte deterjan operasyonu! Tonlarca ele geçirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kiracı anahtar teslim için 12 milyon TL istedi! Mal sahibi 'çık' dediğine pişman oldu - YaşamKiracı anahtar teslim için 12 milyon TL istedi!Ona sahip olmak için 6 ay sıra bekleniyor! Dünyaca ünlü 'sürülerin efendileri' için dört bir yandan geliyorlar - YaşamOna sahip olmak için 6 ay sıra bekleniyor! Dünyaca ünlü 'sürülerin efendileri' için dört bir yandan geliyorlarGünde 3 tonu buluyor! Aylık kazancı 80 bin TL ediyor, gençlere taş çıkarıyor... - YaşamAylık kazancı 80 bin TL'yi buluyorBu tosun hem cüssesiyle hem de fiyatıyla korkutuyor: Hatay, onu görmek için Reyhanlı'ya akın ediyor - YaşamHem cüssesiyle hem de fiyatıyla korkutuyor!Gençler salona sığmadı! Erzurum'da Türkiye Gençlik Vakfı toplantısına yoğun katılım - YaşamGençler salona sığmadıÜniversiteli kurbanlıklar kapış kapış satıldı! Canlı kilosu 300 lira... - YaşamÜniversiteli kurbanlıklar kapış kapış satıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...