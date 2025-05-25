Trafiğe bir anda fırladı, sürücünün tepkisi 'abov' oldu!
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da çiftlikten kaçarak karayoluna fırlayan deve kuşu sürücüyü hayret içinde bıraktı. Fark eden kişin kayıt aldığı anlarda 'abov' diyerek verdiği tepki sosyal medyayı gülümsetti.
İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde karayoluna çıkarak trafiğe girdi.
Trafikte deve kuşunu bir anda karşısında gören sürücü zor anlar yaşadı.
Deve kuşunun trafikte koştuğu anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın 'abov' diyerek şaşkınlık yaşadığı anlar gülümsetti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ali Tüfekçi