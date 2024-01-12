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    Trafik magandası yürekleri ağza getirdi, ayaklarıyla direksiyonu kullandı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Ayaklarıyla aracın direksiyonunu kontrol etmeye çalışan şahıs görüntülerini sosyal medyada “Sen alışmışsın iki elle direksiyon tutanlara. Ben rahatta kullanınca şaşırdın tabii" notuyla paylaştı.

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücü koltuğundan kalkıp yolcu koltuğuna geçen şahıs, ayaklarıyla direksiyonu kontrol etti. Tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kayda alan şahıs, o anları sosyal medyada paylaştı.

    D-650 kara yolu Güneşler Mahallesi Karasu yolunda akıllara durgunluk veren olay yaşandı. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, seyir halindeki hafif ticari araçta yolcu koltuğuna geçip direksiyonu ayaklarıyla kontrol etti.

    POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

    Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını tehlikeye atan şahıs, o anları cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Şahıs tehlikeli yolculuğunu sosyal medyada, "Sen alışmışsın iki elle direksiyon tutanlara. Ben rahatta kullanınca şaşırdın tabii" ifadeleriyle paylaştı.

    Polis ekipleri bu görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DireksiyonAraçTrafik
    Haberler > Yaşam > Trafik magandası yürekleri ağza getirdi, ayaklarıyla direksiyonu kullandı
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