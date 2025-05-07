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Trafikte yürekleri ağza getiren anlar! Görüntüler pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da anayol üzerinde motora binen 5 kişilik bir aile, yaptığı tehlikeli seyahatle görenleri hayrete düşürdü. 3 çocuğun bulunduğu motosiklet yolculuğunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay yüzlerce yorum alarak tepki topladı.

Tehlike dolu anlar Bursa’nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde yaşandı. Aralarında 3 çocuğun bulunduğu 5 kişilik aile, tek bir motosikletle trafikte kilometrelerce seyahat etti.

Trafikte yürekleri ağza getiren anlar! Görüntüler pes dedirtti - 1. Resim

KASK VE KORUMA YOK

Motosikletin sürücüsü kask takmazken, arkasındaki ve önündeki aile üyelerinin de herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı görüldü. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu Ankara Yolu Caddesi’nde tehlikeli yolculuk kameraya yansırken, olay sosyal medyada da tepki topladı. Görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar, denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Trafikte yürekleri ağza getiren anlar! Görüntüler pes dedirtti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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