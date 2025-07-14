Türkiye'de ilk ve tek! Her iki haneye bir leylek düşüyor: Bizde çok "Yaren Leylek" var

Türkiye'nin ilk ve tek "leylek köyü" olarak bilinen Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin "Manda köyü" olarak bilinen Karaoğlan Köyü, iki haneye bir leylek düşüyor. Bu köyde Yaren leyleğin köyü olan Eskikaraağaç'tan 8 katı daha fazla leylek yuvası bulunuyor.

Kuş varlığı ve çeşitliliği açısından Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Ulubat Gölü, civarında bulunan yerleşim birimlerindeki leylek yuvalarıyla da tanınıyor.

Özellikle Nilüfer ilçesinin göle kıyısı olan Gölyazı ve Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç mahalleleri, leylekleriyle biliniyor ve sadece bunun için bile turist çekiyor.

TÜRKİYE'DE İLK OLARAK BİLİNİYOR

Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç, Türkiye'nin ilk "Leylek Köyü" olarak biliniyor. Bu köyü son yıllarda ön plana çıkaran ise balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu, dünyaca bilinen "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren leylek merakı ve sevgisi.

Leylek Köyü ve Gölyazı ile diğer mahalleleri içine alan Leylek Şenliği bile bölge turizminin canlanması için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu bölgede gerçekleştiriliyor.

Ancak, Bursa'da "leylek köyü" adıyla anılan tüm yerleri unutturacak, 32 yuvasıyla adeta bir "leylek şehri"ni andıran bir yer bulunuyor. Uluabat Gölü'ne kıyısı olan Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Köyü'nde başınızı çevirdiğiniz heryerde leylek görüyorsunuz.

Yumurtadan çıkan yavrular ve onları besleme telaşı içinde yiyecek bulmak için kanatlanan anne ve baba leylekler, mahallede adeta bir görsel şölen oluşturuyor.

HER İKİ HANEYE BİR LEYLEK DÜŞÜYOR

Adeta Yaren leyleği bile kıskandıracak Karaoğlan'da yavruların da yumurtadan çıktığı bugünlerde her iki haneye ortalama bir leylek düşüyor.

Leylek Köyü Eskikarağaç'ta sadece 4 yuva bulunuyor. Bu durumda Karaoğlan, Leylek Köyü'nün 8 katı, 10 yuvalı Gölyazı'nın ise yaklaşık 3 katı yuvaya sahip.

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Karaoğlan Köyü Muhtarı Ergün Kısa, mahallelerinin 1800 manda varlığıyla "Manda köyü" olarak tanındığını ancak leylekleri açısından da bu konuda iddialı olduklarını söyledi.

Birkaç yıl öncesine kadar 24 sabit yuvaları varken bu yıl leylek yuvasının 32'ye ulaştığını dile getiren Kısa, "En çok leylek bizim köyümüzde var. Uluabat Gölü'ne ve Kirmasti Çayı'na yakınız. Gölde ve çayda yiyecek bulabiliyorlar. Ayrıca tarım arazilerimiz var. Kurt, böcek ve fare de buluyorlar tarlalarda. Yiyecek konusunda leylekler açısından zengin bir bölgeyiz ve köyümüzü seviyorlar" dedi.

Göç zamanı köy üzerinde veda turu atıyorlar

Eskikaraağaç'ın bir tek Yaren leyleği olduğunu belirten Kısa, "Ama sayı bakımından bizim köyümüz en önde. Bizde birçok Yaren var. Bir leylek 3-4 yavru yapıyor. Şu anda yumurtadan çıkanlarla 200'ün üzerinde leylek var. 400 haneli mahallemizde her 2 haneye ortalama bir leylek düşüyor. Göç zamanı giderken köy üzerinde veda turu yapıyorlar. Birkaç kez köyümüz üzerinde tur atıyorlar" diye konuştu.